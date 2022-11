Los antiinflamatorios no esteroides, son medicamentos que suelen usarse para tratar el dolor y la inflamación. Algunos de los más conocidos son el ibuprofeno, el naproxeno y el diclofenaco.



Se debe tener sumo cuidado y precaución con estos fármacos porque, según expertos, pueden aumentar el riesgo de tener un ataque cardíaco y un accidente cerebrovascular, por lo que es esencial que su consumo se realice bajo supervisión médica.



Otros medicamentos AINE de venta libre son celecoxib (Celebrex), etodolaco (Lodine)

indometacina (Indocin), piroxicam (Feldene), entre otros. Se sabe que algunas personas notan que tienen malestar o acidez estomacal cuando los consumen, por lo que se recomienda tomar la dosis más baja que se necesite durante el menor tiempo posible.



De acuerdo con la Clínica Mayo, los antiinflamatorios no esteroides son seguros para la mayoría de las personas que los toman de vez en cuando. No obstante, se debe tener en cuenta que pueden producirse efectos secundarios graves apenas transcurridas las primeras semanas de uso diario de un antiinflamatorio no esteroide. El riesgo puede aumentar cuanto más tiempo se consuma.



Por este motivo, es importante que siempre reciba información específica sobre el medicamento que está tomando. Para obtener una lista completa de efectos secundarios, puede revisar la información que, generalmente, viene incluida en el empaque del medicamento que usa.

