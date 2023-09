A pesar de que llevan el nombre de 'bacterias carnívoras', estas no son específicamente eso, sin embargo, si son las causantes de una grave infección que causa necrosis de los tejidos de la piel.



La bacteria conocida como Vibrios vulnificus, ha estado en el foco de los científicos porque los casos en Estados Unidos han ido en aumento e incluso ya son ocho los fallecidos a causa de esta.



De acuerdo con la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias -SEMICYUC- no existen las bacterias que coman carne y lo que hace la Vibrios vulnificus es ocasionar una infección tan fuerte que afecta la piel y los tejidos subyacentes produciendo toxinas y encimas que favorecen la extensión de la afectación.

Estas bacterias ingresan al organismo cuando una persona tiene una herida abierta y esta tiene contacto con el agua del mar.



Al ingresar al organismo empieza con la infección y a extenderse por todo el cuerpo; en casos más graves, pueden ocasionar lo que los médicos denominan como fascitis necrotizante, que es cuando la bacteria tiene acceso a la membrana externa de los músculos y causar la muerte.



El doctor David Andaluz, del Grupo de Trabajo de Enfermedades Infecciosas y Sepsis -GTEIS- del SEMICYUC afirma que a pesar de la gravedad de la enfermedad que ocasiona el microorganismo, "estas infecciones no son frecuentes, ya que se producen en 0,3 a 15 casos por cada 100.000 habitantes".



(Le puede interesar: El ‘tour’ Salva Tu Piel identificó más de 200 casos de riesgo de melanoma en Colombia)

Infecciones causadas por varias bacterias

De acuerdo con el profesional, existen dos tipos de infección. La tipo I, que puede ser polimicrobiana, es decir, que es ocasionada por múltiples bacterias y que suele afectar principalmente a pacientes de enfermedades como hepatopatía, diabetes o inmunodepresión.



Por otra parte, la infección tipo II la produce una única bacteria, como por ejemplo la del género Streptococcus o, menos frecuentemente, Staphylococcus. Estas afectan en su mayoría a personas jóvenes, con pocos problemas de salud.



(Lea más: Contraindicaciones del amlodipino: ¿en qué casos no se debe tomar?



Con respecto a la pregunta de si estas bacterias provocan la fascitis necrotizante, el doctor Andaluz le respondió a Europa Press que no es así, ya que para que se dé esta situación deben existir muchos otros factores de riesgo, además de que las bacterias anteriormente mencionadas son frecuentes en el medio.



De igual forma, la fascitis necrotizante no siempre ocasionará la amputación de la zona que se encuentra afectada, puesto que existen medicamentos y tratamientos con antibióticos para tratar de eliminar la infección o también se puede recurrir a la cirugía.



En cuanto a la bacteria Vibrio vulnificus, hay que tener en cuenta que esta se encuentra en zonas costeras, en agua salada y salobre, que es una mezcla de agua dulce y salada, así como también es posible adquirirla al consumir mariscos crudos.

¿Qué es el meningococo y cuáles son sus síntomas?

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

¿Qué es podología y cuáles son las afecciones que tratan estos especialistas?

Tusi: ¿cuánto tiempo se queda en el sistema humano?

Ayuno intermitente: cuáles son sus beneficios y quiénes no deberían adoptarlo