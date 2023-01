De acuerdo con los expertos, tener coágulos de sangre durante el ciclo menstrual puede ser normal, pero hay algunas señales de que algo no va bien que deben tenerse en cuenta. Conozca los detalles.

Según la doctora Sandhya Pruthi, médica de la Clínica Mayo, que haya coágulos en el sangrado menstrual no es un signo de alarma per sé, pues la cantidad, duración y frecuencia del mismo puede variar de mes a mes.



Sin embargo, cuando se desprenden coágulos grandes es cuando algo puede estar fallando.



De acuerdo con la doctora, si los periodos menstruales parecen más abundantes de lo que son normalmente es mejor consultar con un especialista.



Un cuadro menstrual abundante puede detectarse, según la Clínica, si una mujer necesita cambiarse la toalla o el tampón en una hora o dos. En la consulta con un o una ginecóloga se puede descartar algún problema no aparente que esté causando estos periodos intensos.



Pruthi señala que el médico tratante puede recomendar un análisis de sangre para detectar anemia, este trastorno de la sangre que puede causar debilidad o cansancio.



Asimismo, se puede recetar una ecografía de pelvis. En algunas ocasiones, si el problema persiste, se ayuda a regular el sangrado con medicamentos hormonales.

Más noticias de Salud