Este 1° de junio, la Superintendencia Nacional de Salud ordenó medida de vigilancia especial a la ESE Hospital Universitario del Caribe por seis meses, para realizar seguimiento y evaluación de la atención médica y administración de la institución.



La decisión se tomó luego de la intervención forzosa administrativa que se dio el 27 de julio de 2022, según indicó el superintendente Nacional de Salud, Ulahy Beltrán López, en su visita a Cartagena.

"Durante las acciones de inspección y vigilancia de seguimiento, se realizó un diagnóstico de la entidad y se identificaron alertas y hallazgos que evidencian una deficiente gestión administrativa reflejada en la falta de controles que afectan la prestación del servicio de salud", señaló en su cuenta de Twitter.

Hoy desde Cartagena hemos ordenado una medida de vigilancia especial a la ESE Hospital Universitario del Caribe por un término de seis meses tras el levantamiento de la intervención forzosa administrativa que se dio el 27 de julio de 2022. @Supersalud pic.twitter.com/fDZDo5xCtn — Ulahy Beltrán López (@ulahybeltran) June 1, 2023

Esta mañana, en entrevista con Colombia Hoy Radio, el funcionario dio detalles sobre la decisión, que irían de acuerdo a "dos principales propósitos: defender el derecho a la salud de las personas y proteger los recursos públicos que permiten el goce efectivo del derecho a la salud en nuestro país", comenzó explicando Beltrán.



El superintendente señaló que la medida se tomó luego de evidenciar algunas inconsistencias en el centro hospitalario de alta complejidad que hace parte de la red departamental de Bolívar.



Señaló que hicieron una visita de auditoría en marzo de este año. "Encontramos una serie de hechos relacionados con la prestación del servicio y otro con el componente administrativo, financiero y jurídico que invitaron definitivamente a tomar la decisión de parte nuestra".



Ahora, designarán un contralor en el centro, para que las inconsistencias se ajusten en los próximos seis meses y así evitar una futura intervención en caso de que no se corrijan los problemas detectados por la superintendencia



También indicó que se evidenció un riesgo operativo en la contratación del recurso humano ya que algunas personas no tenían acreditación para ejercer la profesión. Además, el servicio de psiquiatría no cumpliría con los requisitos mínimos exigidos por la norma para la prestación de ese servicio.

"Se estaban ofertando y suscribiendo contratos con entidades responsables de pago sin que se cumplieran los requisitos normativos que se debían aplicar", agregó Beltrán.



El superintendente también señaló que se habían encontrado con riesgos asistenciales relacionados con la infraestructura en el área de urgencias: "Era evidente que para la atención no existía la seguridad mínima, como por ejemplo un carro de paro para reanimación y problemas con la dotación de los equipos".



"Hay un incumplimiento en diferentes actividades relacionadas con el gestionamiento y recuperación de la plata una vez se hace la venta de los servicios. No existe una periodicidad de reuniones de la junta directiva", afirmó.



Beltrán también detalló que el doctor Alfonso Ernesto Roa Cifuentes ha sido designado como agente especial de justicia por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.



Finalmente, aseguró que lo que ahora debe hacer el hospital es cumplir con las órdenes que se han impartido por parte de la superintendencia en el plazo de seis meses. "En caso de que esto no se cumpla, vendrán las actuaciones correspondientes que se derivan de la inspección, vigilancia y control que debemos adelantar", concluyó.

ELIM J ALONSO

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

