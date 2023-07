Cuando se habla de hemorroides se hace referencia a las venas inflamadas o hinchadas alrededor del ano o la parte inferior del recto.



De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, existen dos tipos, las externas, que se forman debajo de la piel alrededor del ano y las internas, que aparecen en el revestimiento del ano y el recto inferior.



Una intensa presión en las venas de esta zona es la causante del incómodo dolor. El esfuerzo durante las deposiciones, el estreñimiento crónico, la diarrea, una dieta baja en fibra y sentarse en el baño por demasiado tiempo pueden ocasionarlo.

Algunos expertos creen prácticamente la totalidad de la población mundial sufrirá de hemorroides, en mayor o menor medida, al menos una vez en la vida.



Por eso, hay una variedad de remedios caseros que pueden ayudarle a aliviar el dolor al estar sentado, la picazón y el sangrado rectal.



Es importante destacar que las hemorroides pueden variar en gravedad y los síntomas pueden ser leves o más complejos. Es recomendable consultar a un médico para recibir un diagnóstico adecuado y un plan de tratamiento apropiado.

Baños de asiento con agua tibia

Los baños tibios pueden ayudar a aliviar la irritación de las hemorroides. Algunas personas recomiendan añadirle hierbas con propiedades curativas, pero puede hacerlo solo con agua tibia o agregarle sales de Epson.



Puede utilizar un recipiente plástico que quepa dentro del sanitario o tomarun baño de cuerpo completo en la tina.



De acuerdo con Harvard Health, tomar un baño tibio durante 20 minutos después de cada evacuación intestinal será lo más efectivo.



Usar compresas calientes o compresas de manzanilla puede ayudar a desinflamar y aliviar el malestar en la zona. Debe aplicarse la compresa con un paño o gasa limpia en la región durante unos 15 minutos.

Té de romero

Hacer cambios en la alimentación es fundamental para tratar el problema de fondo. Añadir el té de romero a su dieta puede ser beneficioso.



Se dice que este mejora el tránsito intestinal y, a su vez, también tiene propiedades antibióticas y antiinflamatorias, aliviando así el dolor y la hinchazón.

Esta planta es reconocida por su peculiar aroma y sabor. Foto: iStock

Ajo

El ajo tiene propiedades antiinflamatorias y anticoagulantes, por lo que es considerado uno de los remedios naturales más efectivos contra las hemorroides.



Puede incluirlo en las comidas o también existen cápsulas de ajo que puede adquirir en farmacias, de acuerdo con un artículo de la pomada rectal 'Anso'.

Ginkgo Biloba

Esta planta medicinal originaria de China se utiliza en la medicina tradicional por su aporte a la mejoría en los trastornos del flujo sanguíneo.



El Ginkgo Biloba puede consumir en infusión, con las hojas secas o en el mercado hay opciones en diversas presentaciones como extractos o líquidos.



Pero, según un artículo de la Clínica Proctológica del doctor Tomas J. Paco Buendía las embarazadas o mujeres en periodo de lactancia, niños, pacientes en tratamientos con antiagregantes o anticoagulantes o epilepsia deben abstenerse de consumirlo.

Aloe Vera

El gel de aloe vera es popular para tratar todo tipo de irritaciones y afectaciones en la piel debido a sus propiedades antiinflamatorias.



Aunque no existe suficiente evidencia clínica relacionada con la efectividad del gel de aloe vera para las hemorroides, el Centro Nacional de Salud Complementaria e Integrada (NCCIH, en inglés) lo clasifica como muy seguro para el uso tópico, como recopila el portal especializado en salud 'Healthline'.



El gel puro se puede extraer directamente del interior de las hojas de la planta o puede encontrar productos que lo contengan en el mercado.



Antes de aplicarlo en la zona anal, haga una prueba alérgica en el brazo o en otra parte del cuerpo y haga seguimiento a la reacción durante uno o dos días, si no le genera reacción, puede usarlo para aplacar las hemorroides.

Las hemorroides pueden ser pasajeras y en ciertos casos estos consejos caseros ayudarle en el tratamiento, pero tenga presente que no se debe tomar a la ligera este padecimiento.



La pérdida de sangre crónica a causa de las hemorroides puede causar anemia, que es la falta de glóbulos rojos o pueden estrangularse ocasionando dolor intenso.





Tenga presente que lo mejor es no utilizar papel higiénico para no emperorar la situación, por lo que hacer limpieza con agua y jabón o paños húmedos es más recomendable. No levante mucho peso, ni consuma alimentos muy picantes o que le causen estreñimienot.



Si los tratamientos caseros no han sido efectivos, visite a su médico. Con frecuencia los tratamientos incluyen cremas, ungüentos y supositorios medicados.

