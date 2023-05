Poco se habla de las mitocondrias en el cuerpo humano, pues se trata de una pequeña estructura de la célula que incluso es microscópica; sin embargo, por más pequeñas que sean, las mitocondrias son las que le dan energía a las células, que es la unidad anatómica fundamental de todos los organismos vivos.



Enfermedades como encefalomiopatías mitocondriales y Miopatías mitocondriales son conocidas como enfermedades mitocondriales y pueden generar desde problemas musculares hasta afecciones neurológicas.

De acuerdo con el portal Medlineplus, “las enfermedades mitocondriales son un grupo de trastornos metabólicos. Cuando las mitocondrias son defectuosas, las células no tienen suficiente energía. Las moléculas de oxígeno y combustible no utilizadas se acumulan en las células, causando daños”.

Síntomas de las enfermedades mitocondriales

Las afecciones en las mitocondrias puede generar debilidad. Foto: IStock

Es importante resaltar que los síntomas pueden varían y dependen de la cantidad de mitocondrias dañadas y el órgano en el que estaban.



Entre las más comunes están: disminución en la capacidad intelectual, convulsiones y ataques cerebrales (cerebro); debilidad, calambres, problemas de movimiento (músculos); sordera, ceguera, párpados caídos, problemas con el movimiento de los ojos (oídos y ojos).

Diagnóstico de una enfermedad mitocondrial

De acuerdo con el portal especializado Cinfasalud, “el diagnóstico de las enfermedades del metabolismo energético mitocondrial puede resultar muy complejo. Esto se debe esencialmente a dos factores: primero, la presentación clínica y las alteraciones bioquímicas detectadas por el análisis de metabolitos en fluidos biológicos que no son específicos del defecto metabólico”.



Y “las pruebas bioquímicas no siempre son informativas, y la obtención de resultados normales no descarta la presencia de una enfermedad mitocondrial”.

El diagnóstico de estas enfermedades se realiza cuando una enfermedad tiene características extrañas al resto, cuando hay dos o tres órganos involucrados, por recaídas recurrentes o infecciones en una enfermedad crónica.

Tratamientos

Para este tipo de enfermedades no hay cura. Foto: iStock

Para este tipo de enfermedades no hay cura, pero sí tratamientos que alivian los síntomas y retrasan la enfermedad.



Existen tratamientos farmacológicos, de rehabilitación y de fisioterapia, prácticas de ejercicio físico aeróbico controlado, tratamiento psicológico y en ocasiones psiquiátrico y terapias nutricionales adecuadas.

El tratamiento de cada paciente puede variar según el lugar de la afección y el daño causado. Por eso se recomienda que cada persona recurra a su médico de confianza.

GERALDINE BAJONERO VÁSQUEZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

