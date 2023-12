¿Qué problemas y riesgos a la salud trae el consumo excesivo de café? Le explicamos

En la mayoría de países del mundo, las personas suelen consumir café en las mañanas, dependiendo de su rutina, para obtener energía y sentirse activos en el día, pues esta bebida contiene cafeína que es considerado un estimulante y una serie de antioxidantes que genera una serie de efectos en el cuerpo.



Siga leyendo: (Estudio sugiere que ayuno intermitente ayuda a bajar de peso y a reducir la inflamación).

Igualmente, en Colombia un estudio hecho por la firma Kantar, reveló que el 88 % de los colombianos disfruta de una taza de café al menos un día a la semana, además, resaltó que los hogares del país adquieren en promedio alrededor de 3,8 kilogramos de café al año.

La cafeína alcanza su nivel máximo en la sangre dentro de una hora después de que la persona la consuma, y también, se pueden seguir experimentando sus efectos de la cafeína por cuatro a seis horas.



Según La Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, (Medline plus), algunos de los efectos que produce el café en el cuerpo son los siguientes:

Activa el sistema nervioso central, lo que puede producir una sensación de mayores impulsos de energía.

Ayuda al cuerpo a deshacerse de agua y sal extra al orinar.

Aumenta la liberación de ácido en el estómago, lo que a veces provoca malestar estomacal o acidez.

Algunas veces puede interferir con la absorción de calcio en el cuerpo.

Incrementa la presión arterial.

Facebook Twitter Linkedin

El café en exceso puede producir acidez y malestar estomacal. Foto: iStock

¿Es bueno el consumo diario?

Un estudio publicado en el New England Journal of Medicine aseguró que los bebedores de café de más de 50 años tenían un riesgo de morir inferior al de aquellos que no tomaban café.



Lea también: (¿Cómo afecta el consumo de pornografía a la salud física y mental de los jóvenes?)



Expertos recomiendan que las personas tomen café de manera moderada, pues esta bebida puede causar efectos secundarios en el organismo.



Específicamente, no se recomienda en mujeres embarazadas o mamás lactantes, y en personas que tomen medicamentos o suplementos, incluyendo estimulantes, ciertos antibióticos, medicamentos para el asma y medicamentos para el corazón.

Hábitos cotidianos para cuidar la salud del organismo

La Oficina de Prevención de Enfermedades y Promoción de la Salud (ODPHP), brindó algunos consejos para prevenir enfermedades, entre los cuales están:

Facebook Twitter Linkedin

Conciliar el estrés ayuda a mejorar la salud del organismo. Foto: iStock

Nutrición equilibrada: una dieta rica en frutas, verduras, granos enteros, pescado y nueces puede mejorar las funciones del organismo.



Control del estrés: practicar técnicas de manejo del estrés como la meditación, el yoga o simplemente tomarse tiempo para relajarse puede ayudar a regular el ritmo cardíaco y prevenir otras enfermedades.



Ejercicio recurrente: la actividad física moderada es beneficiosa para la salud.



Le puede interesar: (Consejos para celebrar Navidad con un familiar con Alzheimer: cuidado con las rutinas).



Control de la presión arterial y el colesterol: mantener la presión arterial y el colesterol bajo control es fundamental. Siga las recomendaciones de médicos.

Restringir el consumo de estimulantes: limitar la cafeína y el alcohol, ya que pueden desencadenar arritmias en algunas personas.



Periodos de sueño establecidos: el sueño de calidad es esencial para la salud cardiovascular. Importante mantener una rutina de sueño regular.



Chequeo médico periódico: Programa revisiones médicas regulares para evaluar la salud cardiaca y ajustar el tratamiento según sea necesario.

Cualquier duda o problema que presente en su salud es importante que consulte a un especialista médico, y siga sus indicaciones.

Más noticias aquí