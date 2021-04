¿Qué pasó con la posible llegada de la vacuna Sputnik V a Colombia?

Mientras el país espera la llegada de las vacunas acordadas con algunas farmacéuticas, que de acuerdo con el propio presidente Iván Duque han tenido retrasos que afectan la dinámica planteada en el Plan Nacional de Vacunación (PNV), la gente se pregunta qué ha pasado con las negociaciones con los fabricantes del biológico ruso Sputnik V. Mucho más teniendo en cuenta que, según los alcaldes de Bogotá y Medellín, las dosis asignadas se agotaron.

A comienzos de abril se tenía prevista la llegada de 7,6 millones de dosis. Hasta el momento han aterrizado 2’152.040, y para la próxima semana se esperan 2’452.000 (912.000 de AstraZeneca, un millón de Sinovac y 540.000 de Pfizer).



En medio de la escasez, México ya dio inicio a la inmunización con la Sputnik V y anunció la llegada de nuevas dosis, a la par que Argentina confirmó la fabricación del primer lote de este fármaco y Alemania informó que negocia la compra de 30 millones de dosis de la vacuna rusa.



El 4 de febrero pasado, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, anunció que el país había firmado un acuerdo de confidencialidad para negociar la adquisición de esta vacuna a mediados de enero. Sin embargo, desde entonces no se conocen noticias concretas sobre el avance de estos diálogos.



La Sputnik V fue una de las primeras vacunas en usarse en el mundo. Según los resultados de los ensayos de fase III publicados en The Lancet, se trata de un biológico seguro y con eficacia superior al 90 por ciento. Este ya obtuvo autorización de uso de emergencia por Cofepris (agencia sanitaria mexicana) y ha sido distribuida en Israel, Filipinas y Hungría.



La Agencia Europea del Medicamento (EMA) aseguró que la evaluación de la Sputnik V está “en una etapa temprana” y todavía no ha entrado a analizar los informes sobre seguridad y efectos secundarios. En esa entidad, la documentación se encuentra desde el 4 de marzo y todavía no hay un calendario definido sobre cuándo el desarrollador ruso podrá solicitar una licencia de uso en la Unión Europea (UE).



En Colombia, ante la agencia sanitaria Invima se han radicado al menos 5 solicitudes para obtener la licencia de uso de emergencia, que, según se ha conocido, llevan varias semanas en la entidad sin tener respuesta aún.



El secretario de la Embajada de Rusia en Colombia, Leonid Sboiko, le dijo a EL TIEMPO que una de las empresas solicitantes de la vacuna ante el Invima está en proceso de entrar en los diálogos tempranos con esta institución, procedimiento obligatorio para después entregar el paquete de documentación completo y bien preparado para que se registre la Sputnik V bajo la figura de uso de emergencia.



En ese sentido, esta vacuna sigue siendo contemplada como una opción dentro del Plan Nacional de Vacunación, que ya aseguró más de 60 millones de dosis, suficientes para cubrir al 70 por ciento de la población.



Esta semana, el Fondo de Inversiones Directas Ruso (FIDR) dio a conocer que la Sputnik V ha demostrado una efectividad del 97,6 por ciento durante la campaña de vacunación que ha abarcado ya a 3,8 millones de rusos.



Estos datos confirman que el fármaco ruso ofrece, según Dmítriev, “una de las mejores tasas de protección contra el coronavirus entre todas las vacunas”. FIDR basa su estimación en los resultados obtenidos por el registro de personas vacunadas del Ministerio de Sanidad ruso y el de pacientes de covid-19 detectados por el Sistema de Información Estatal Unificado de Salud.



Según el fondo, la tasa de contagio de 3,8 millones de rusos vacunados con ambos componentes del fármaco entre el 5 de diciembre de 2020 y el 31 de marzo de 2021 fue sólo del 0,027 por ciento. Como la vacuna requiere de un tiempo para generar inmunidad en el organismo humano, se contabilizaron las personas que enfermaron después de 35 días de recibir la primera dosis. En contraposición, la tasa de contagios entre la población adulta no vacunada fue de un 1,1% durante el mismo período.



Alexander Gintsburg, director del Centro Gamaleya, fue más allá al afirmar que "la eficacia real de la vacuna Sputnik V puede ser incluso mayor de lo que muestran los resultados" del análisis, ya que la investigación no contempla el lapso de tiempo transcurrido entre el contagio real y el diagnóstico de la enfermedad.



FIDR adelantó que los resultados de este estudio serán publicados en una revista médica especializada en mayo próximo, sin especificar cuál. Hasta ahora, la Sputnik V ha sido registrada en 60 países con una población total de 3.000 millones de personas. Rusia, que cuenta con tres vacunas anticovid de fabricación propia, tiene previsto producir 88 millones de vacunas contra el coronavirus en la primera mitad de 2021, de los que 83 millones corresponderían a Sputnik V.

