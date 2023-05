Con la reforma a la salud siendo discutida en el Congreso es uno de los temas clave de la agenda nacional, pero todavía hay varios aspectos que no quedan suficientemente claros.



Uno de ellos está relacionado con las EPS, pues algunos sectores han mencionado que retirarles parte de los fondos causará una desaparición de estas empresas.



Sin embargo, la considerable reducción -que pasa de 90 billones a ocho-, es un estímulo para pagar los servicios financieros.



Guillermo Jaramillo, ministro de Salud, reveló en entrevista con Yamid Amat para EL TIEMPO que se reunirá con EPS y con asociaciones de pacientes para explicarles, con pelos y señales, la reforma.



El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, explica los puntos con más críticas de la reforma. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

En la misma línea, el médico cirujano fue insistente recalcando que las EPS no van a desaparecer, sino que se van a transformar.



Es por esto que la reunión que se llevará a cabo este lunes 29 con todas las EPS y con todas las asociaciones de pacientes resultará clave para aclarar ciertas dudas, recibir más apoyo y hasta sugerencias.



Pero Jaramillo apunta, en su diálogo con Yamid Amat, que el verdadero objetivo de la reforma de la salud es quitar esos pasos de intermediación que existen y de los que las EPS hacían parte.



"A hospitales y clínicas no les pagan al día. Por eso, vamos a pagar directamente, para evitar esa intermediación. Las clínicas y los hospitales no están recibiendo esos recursos. ¿Qué vamos a hacer ahora? La cuenta pasa a una clínica y al mes, la Adres le tiene que haber pagado el 80 por ciento. Si no lo hace, la auditoría que le harán las gestoras investigará en dónde está la irregularidad. Pero vamos a pagarles para que tengan flujo de caja", detalla.



A pesar de que ahora será esta entidad la que pague directo, también se les pagarán 8 billones pesos "para que cumplan su función de gestoras y continúen en el sistema sin ningún inconveniente".



Y es enfático en señalar que si las EPS cumplen con los requisitos de permanencia no desaparecerán.

¿Qué pasará con la entrega de medicamentos?

Una de las dudas más frecuentes de los usuarios del sistema de salud sobre los cambios con la reforma está relacionada con los medicamentos, pues muchos de ellos los recogen en la sucursal habitual de su EPS, pero parece que esto no cambiará por el momento.



"Todos, quienes están afiliados, podrán continuar. Por supuesto que seguirán suministrando medicamentos. Es norma de ley. En este proceso de transición, todo esto se va a dar y vamos nosotros mirando en detalle cómo se va logrando que todos esos temas queden claramente definidos", aseguró el ministro de Salud a EL TIEMPO.



Sobre los tratamientos, añadió que el artículo 55 de la reforma dice que las entidades gestoras de salud mantienen el manejo clínico de los pacientes en grupos con enfermedades crónicas de alto riesgo.



Esto quiere decir que "se le mantiene su médico, se mantiene su prestadora, se mantiene su gestora dentro de la institución prestadora de salud durante al menos seis meses posteriores a su transformación. En ningún caso se suspenderán tratamientos o se negarán consultas médicas con especialistas dentro del periodo de transición. Esos son derechos adquiridos por la lucha de la gente", mencionó.

