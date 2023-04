El VapoRub, conocido por su aroma mentolado y su uso popular como remedio para los resfriados y la congestión nasal, es un producto tópico que contiene una combinación de ingredientes como mentol, alcanfor y eucalipto.



Se ha utilizado durante décadas como un remedio casero para aliviar los síntomas del resfriado y la gripe, pero, ¿qué sucede si se usa todos los días?



Según la Clínica Mayo, el VapoRub se utiliza para aliviar temporalmente la tos y la congestión nasal, pero no se recomienda su uso diario y prolongado sin la indicación de un médico.



Asimismo, Medline Plus señala que este producto no está diseñado para ser utilizado en niños menores de dos años, debido al riesgo de efectos secundarios graves.



El uso excesivo del VapoRub puede tener algunas contraindicaciones y efectos adversos.



Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos advierten que la aplicación excesiva del producto en la piel, especialmente en áreas sensibles como el rostro, cuello o debajo de las fosas nasales, puede causar irritación, enrojecimiento y quemaduras.

Además, la inhalación excesiva del aroma puede provocar irritación respiratoria y otros síntomas como tos, dificultad para respirar o náuseas.



Aunque el VapoRub puede ofrecer alivio temporal de los síntomas del resfriado, no es un medicamento y no trata la causa subyacente de la enfermedad.



Es importante seguir las indicaciones de uso y precauciones del producto, y consultar a un médico si se presentan efectos secundarios o si los síntomas persisten.



Por otro lado, algunos defensores del uso del VapoRub argumentan que puede tener beneficios en la piel, como hidratar y suavizar la piel seca o agrietada.



Sin embargo, estos beneficios no están respaldados por evidencia científica sólida y pueden variar de persona a persona.

ANDRÉS FELIPE LEÓN MAFFIOLD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

