¿Qué implicaciones tiene postergar citas de segundas dosis de vacunas?

El Ministerio de Salud confirmó el jueves que en algunas zonas del país las citas de segundas dosis para completar el esquema de vacunación contra el covid-19 serán reprogramadas, en especial aquellas agendadas entre el 8 y el 12 de abril.

“Nosotros venimos con un agendamiento de dos fases. Primero uno orientado a las personas que son citadas para su vacuna. Y después damos libertad para que las personas que no se pudieron contactar puedan llegar a los puntos de vacunación. Esto generó una mayor presencia de personas en los puntos de vacunación, por lo que las vacunas que estaban disponibles en las IPS para segundas dosis fueron usadas (como primeras dosis)”, explicó el viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso.



Esto llevará a que muchas personas que recibieron la primera dosis de Sinovac extiendan el intervalo de la segunda dosis, que en el caso de esta vacuna es de 28 días.



Gerson Bermont, director de Promoción y Prevención del ministerio, indicó que aplazar unos días el esquema no arriesga la efectividad de la vacuna. De hecho, ya el comité de expertos había recomendado los 56 días como tiempo máximo entre la primera y la segunda dosis de la vacuna de Sinovac, y hay estudios en curso que indican que algunas vacunas pueden aplicarse más tarde con mejores resultados.



No obstante, vale la pena tener claras las implicaciones clínicas que tiene esta decisión. Al respecto, responde Carlos Álvarez, infectólogo y coordinador nacional de estudios covid-19 para la Organización Mundial de la Salud (OMS).

¿Qué pasa si una persona no se pone la segunda dosis a tiempo?

Si una persona no se coloca la segunda dosis en el tiempo exacto hay un margen de seguridad en el cual la eficacia no se afecta. Esto depende de cada vacuna, pero es importante es tener en cuenta que se respete el esquema.

¿Cuáles son las diferencias de estos escenarios entre las vacunas de Sinovac, Pfizer y AstraZeneca, según la ciencia?

Hay diferencias en la plataforma que utilizan. Pfizer se basa en ARN mensajero, Sinovac en adenovirus y AstraZeneca en virus inactivado. Cada una tiene sus especificidades a la hora de pensar en alargar o acortar los intervalos. Las vacunas de ARN mensajero han mostrado que incluso una sola dosis puede tener una eficacia por encima del 80 por ciento y la segundad dosis puede alargarse hasta 42 días.



En el caso de la de AstraZeneca ha mostrado que el tiempo de administración puede alargarse hasta 12 semanas, siendo al final de ese tiempo la efectividad mayor que cuando se coloca a las cuatro semanas. En el caso de la vacuna de Sinovac se encontró que incluso el intervalo puede superar los 28 días, pero esto está aun en evaluación.



¿Eventualmente los esquemas se pueden completar con segundas dosis de otras marcas?

Desde el punto de vista técnico científico se podría plantear que administrar con dos vacunas de plataformas diferentes incluso podría ser benéfico. De hecho la vacuna Sputnik V utiliza la misma plataforma pero dos vectores diferentes en cada dosis y esto probablemente hace que su eficacia pueda mejor, según sus primeros resultados.



A priori se puede pensar que vacunar con dos plataformas diferentes puede llevar a interactuar con el sistema inmune de dos formas que se potencializan, pero no lo podemos demostrar todavía. Por ahora se debe recomendar que la segunda dosis sea de la misma plataforma.

UNIDAD DE SALUD