El próximo 14 de octubre se presentará uno de los fenómenos astronómicos más interesantes del 2023; un eclipse solar.



Muchas personas esperan con ansias esta fecha para poder observar este fenómeno, pero hay algo que debe tener en cuenta y es cómo debe proteger sus ojos ante este evento.



Para aprovechar esta oportunidad que se presenta muy pocas veces en la vida, debe cuidar sus ojos para no sufrir problemas oculares, los cuales podrían sufrir un daño severo si observa el eclipse sin protección.

Qué le sucede a los ojos al ver un eclipse



Según la Academia Americana de Oftalmología, los daños que sufre el ojo, al ver directamente un eclipse, pueden ser irreversibles y lo que sucede específicamente en él es que la retina recibirá un impulso eléctrico cuya información se va directamente al cerebro, sin embargo, lo que no detecta el cerebro es el dolor y el daño que esta luz le causará.



Así sea un simple segundo que usted vea el eclipse sin protección ocular, su retina recibirá todo el daño y no habrá marcha atrás, por lo que sí puede quedar ciego o con graves consecuencias, como con una retinopatía solar, que consiste en un daño fotoquímico de la retina que es producido por observar directamente o indirectamente al Sol cuya gravedad se evalúa de acuerdo con la edad y otros factores que tienen que ver con cómo se encuentre el ojo en ese momento, si tiene otro tipo de afectaciones como emetropía o baja hipermetropía



Tome precauciones a la hora de posar sus ojos en el fenómeno y tenga en cuenta qué hay elementos que le permitirán hacerlo sin sufrir daños en sus ojos.



Las gafas de sol que tiene en casa no funcionan para este fin, existen gafas hechas con cartulina, una tarjeta portátil con un filtro que pueden ayudarle a observar el eclipse.



Según Rick Fienberg, miembro de la Sociedad Astronómica de Estados Unidos, existen unos filtros con estándar ISO 12312-2, los cuales reducen el brillo del Sol a un nivel seguro.



El experto asegura que este tipo de filtros son 100 % más seguros que las gafas de sol, ya que bloquean la radiación nociva.



Este tipo de gafas han sido alteradas y presentan en su etiqueta el número estándar, sin embargo, debe fijarse bien que sean de fabricantes confiables.



Además, puede verificar si son seguras viendo hacia el Sol y si este brilla mucho con las gafas, estas nos son confiables.



También tenga en cuenta que no debe ver un eclipse por un telescopio o binoculares sin protección, para esto también existen filtros que les puede acomodar para no correr riesgos.



Si tiene un filtro en casa, verifique que no tenga más de tres años y que no se encuentre rayado, de ser así es mejor que lo deseche.

Existen unas gafas especiales o filtros para ver eclipses, pero, verifique su autenticidad, antes de usarlos. Foto: iStock

Consejos para ver un eclipse sin correr riesgo

La Sociedad Astronómica de Estados Unidos aconseja para estos casos:

Supervise siempre a los niños para que usen filtros solares. Si usas gafas, déjelas puestas, pero ubique el filtro delante de estas.

Cubra sus ojos con las gafas especiales o el filtro para ver el eclipse antes de ver el brillo del sol. Después de mirarlo, puede quitar el filtro, pero nunca lo quite mientras está viendo al Sol. El filtro solar solo lo puede quitar cuando la Luna cubra por completo el brillo del Sol y de repente todo se oscurezca. Cuando la luz del Sol vuelva debe ponerse nuevamente las gafas especiales o usar el filtro.

