¿Qué pasa si tengo la primera dosis de la vacuna y me infecto?

Muchas personas se han infectado después de recibir la primera dosis de la vacuna contra el covid-19, frente a lo cual surgen inquietudes que empiezan por dudar sobre el efecto de la primera dosis, no saber si se aplican la segunda y qué medidas tomar para enfrentar la enfermedad.

En ese sentido, tomamos la pregunta hecha por Alberto Mario S.



¿Qué pasa si me da covid-19 entre la primera y segunda dosis de la vacuna?



Al respecto, Carlos Arturo Álvarez , infectólogo, profesor de la Universidad Nacional, dice que una sola dosis de la vacuna no garantiza la inmunidad frente al covid 19, de ahí que muchas personas pueden infectarse después de recibirla, sobre todo aquellas que relajan sus medidas de bioprotección.



En esos casos dice Álvarez, se ha probado que si bien con la primera dosis no protege de manera completa, sí ayuda a atenuar el proceso de la enfermedad, más cuando ya ha pasado un tiempo para que esta genere un nivel de anticuerpos, sin embargo, la persona debe seguir las mismas recomendaciones de cualquier infectado.



Esto quiere decir que se tiene que aislar al menos por 10 días, revisar los síntomas de manera permanente y estar pendiente ante cualquier evento que requiera atención directa por parte del cuerpo médico.



Pasada la enfermedad, si la persona recibió la primera dosis de la vacuna de Pfizer y es menor de 60 años, existe evidencia clínica que demuestra que no requeriría una segunda dosis, en razón a que las defensas naturales que deja la infección, se refuerza con las de la vacuna, de manera consistente y duradera. En caso de insistir en aplicar la segunda dosis, este biológico se deberá aplicar a los 90 días después de la infección.



Si la primera dosis que se aplicó la persona fue de Astra Zéneca o de Sinovac, la segunda dosis se debe aplicar a los 90 días después de la infección y en caso de pacientes con riesgo, inmunosuprimidos o mayores de 60 años, la recomendación es aplicar las segundas dosis a los 30 días, después de la infección.





