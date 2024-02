¿Qué pasa si me aprietan el brazo donde tengo el implante anticonceptivo?

El implante anticonceptivo es un método de control de natalidad altamente efectivo que consiste en un pequeño dispositivo del tamaño de un fósforo que se inserta debajo de la piel del brazo. A menudo, las mujeres pueden preocuparse por lo que sucede si se aplica presión sobre el área donde se encuentra el implante.

La colocación de este método es mediante un procedimiento ambulatorio rápido y relativamente indoloro, y su capacidad para proporcionar protección anticonceptiva continua durante varios años.

Con base a dicha información, es importante comprender que el implante anticonceptivo está diseñado para que permanezca seguro debajo de la piel. Está colocado en una capa profunda de tejido debajo de la piel, lo que lo hace resistente a la manipulación accidental.

Existen muchas opciones para prevenir el embarazo y cuidar su cuerpo. Foto: Famisanar

¿Qué sucede si me aprietan el brazo que tiene el implante?



El servicio informativo en línea de salud, Medline Plus, explica que los métodos anticonceptivos implantables, como lo es el implante anticonceptivo, se encuentra diseñado para que se coloquen en la piel de manera segura y que no se vea afectado por la presión normal o cuando usted apriete el brazo. Estos dispositivos se observan firmemente ubicados en una capa profunda de tejido debajo de la piel y no es fácilmente desplazable o dañable con la presión típica del tacto.

Sin embargo, si usted siente dolor, molestia o nota algún cambio inusual en el área del implante después de la presión, es recomendable que se comunique con su proveedor de atención médica para una evaluación adecuada. Es importante garantizar que el implante se encuentre en su lugar y que funcione correctamente para asegurar la eficacia continua del método anticonceptivo.

Recuerde que el implante anticonceptivo es un método seguro y eficaz para prevenir el embarazo, y es importante que usted siga las recomendaciones de su proveedor de atención médica para su uso adecuado y para abordar cualquier inquietud que pueda tener.