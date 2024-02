¿Qué pasa si le vuelve a dar dengue por segunda vez?

Más de cinco millones de casos de dengue han sido reportados en el mundo, entre ellos 5.000 mortales, indicó en diciembre de 2023 la Organización Mundial de la Salud (OMS), que ha elevado a alto el riesgo por esta enfermedad, cuyo radio de expansión está aumentando a causa de factores como el cambio climático.

El calentamiento global está expandiendo el hábitat de los mosquitos transmisores de esta infección viral, recordó en rueda de prensa la experta en arbovirus del departamento de prevención de epidemias y pandemias de la OMS, Diana Rojas.



Como resultado de ello, la mitad de la población mundial, o unos 4.000 millones de personas, está en riesgo de infectarse de dengue, la enfermedad más comúnmente transmitida por mosquitos.



"La mayoría de la gente no desarrolla síntomas, pero aquellos que sí lo hacen pueden sufrir fiebre alta, dolores de cabeza y del cuerpo, náuseas... en muchos casos se recuperan en una o dos semanas, pero en ocasiones la situación se puede agravar", recordó la experta.



Pero ¿Qué sucede cuando una persona contrae el dengue por segunda vez? Según expertos, existe un riesgo potencialmente mayor de complicaciones. El dengue es causado por cuatro serotipos diferentes del virus del dengue, y la inmunidad que se desarrolla después de la infección solo protege contra el serotipo específico que causó la enfermedad inicial.



Por lo tanto, si una persona contrae dengue nuevamente debido a otro serotipo, el riesgo de desarrollar una forma más grave de la enfermedad, como el dengue grave o hemorrágico, aumenta significativamente.



Cuando el sistema inmunológico de una persona ha sido expuesto previamente a un serotipo de dengue, existe la posibilidad de que la respuesta inmunitaria se vuelva hiperactiva cuando se enfrenta a otro serotipo.



Esto puede desencadenar una respuesta inflamatoria descontrolada, lo que resulta en síntomas más graves y complicaciones potencialmente mortales.



El dengue grave puede manifestarse con síntomas como sangrado, disminución de plaquetas, daño orgánico y shock. Requiere atención médica urgente y puede ser fatal si no se trata adecuadamente.



Por lo tanto, es crucial que las personas que hayan tenido dengue previamente tomen medidas preventivas para evitar nuevas infecciones, como protegerse contra las picaduras de mosquitos y tomar precauciones cuando viajen a áreas donde el dengue es endémico.



Además, es fundamental que busquen atención médica inmediata si experimentan síntomas compatibles con el dengue, especialmente si ya han tenido la enfermedad en el pasado.



Rojas también recordó que un 80 % de los casos en 2023 (4,1 millones) se registraron en América, mientras que las siguientes regiones más afectadas fueron el sur y el este de Asia.



La experta también advirtió que se están comenzando a detectar transmisiones locales de dengue en países considerados previamente no endémicos, incluso naciones europeas como Italia (82 positivos en 2023), Francia (43) o España (3).



"Normalmente, se detectan en esos países casos de viajeros procedentes de América, Asia Oriental y otras regiones endémicas, pero este año se han visto algunos focos limitados de transmisión local", alertó.

