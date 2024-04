¿Qué otras EPS están en situaciones similares a la de Sanitas y podrían intervenir?

La Superintendencia de Salud anunció ayer martes que había tomado la decisión de intervenir administrativamente a la EPS Sanitas. La decisión se da, de acuerdo con la Supersalud, “luego de evidenciar el estado de su situación financiera, el incumplimiento del indicador patrimonial y el creciente número de quejas de sus usuarios, todo lo cual pone en riesgo la prestación de servicios a su población afiliada estimada en 5.7 millones de afiliados”.

“La información y las situaciones evidenciadas en el marco de las funciones de inspección, vigilancia y control realizada por la Superintendencia Nacional de Salud a la EPS Sanitas, permite establecer un incumplimiento reiterado de la ley y concretamente de aquellas normas que rigen el aseguramiento y la prestación de servicios de salud”, señaló la resolución mediante la cual el Superintendente Luis Carlos Leal Angarita ordenó, por el término de un año, la medida de intervención forzosa administrativa para administrar esta EPS.

La EPS Sanitas fue intervenida ayer martes 2 de abril. Foto:César Melgarejo. EL TIEMPO Compartir

De acuerdo con la Supersalud, hubo incumplimientos en indicadores como patrimonio adecuado y régimen de inversiones de reserva técnica. Además, Sanitas también habría fallado en la obligación de pago con la red prestadora y proveedora de servicios y tecnologías en salud.

“Se constató, asimismo, una alarmante escalada en la cantidad de reclamaciones dirigidas a la EPS Sanitas durante el año 2023, con un total de 185.634 reclamos y una tasa de incidencia de 321,25 por cada 10.000 afiliados, cifra que supera significativamente el promedio nacional”, agrega la entidad.

¿Qué otras EPS están en situaciones similares?

Pero EPS Sanitas no es la única que incumple en dichos indicadores. Esto si se tiene en cuenta que las EPS viven desde hace varios meses una grave crisis de financiamiento que han venido denunciando el gremio desde organizaciones como Acemi o Gestarsalud.

Nueva EPS, empresa donde el Gobierno tiene acciones, también incumple con varios de los indicadores que llevaron a la intervención de Sanitas. Foto:MAURICIO MORENO EL TIEMPO Compartir

Y es que las EPS han insistido que la Unidad de Pago por Capitación (UPC) que es lo que recibe la empresa por cada afiliado es demasiado baja y que aún se adeudan pagos de Presupuestos Máximos, que no se habrían girado en los tiempos correspondientes, lo que tiene al sector financieramente contra las cuerdas.

Por ejemplo, uno de los factores que llevó a la intervención de Sanitas fue la “alarmante escalada de reclamaciones”. Según cifras de la propia Supersalud, en 2023 se radicaron por cada 10 mil afiliados un total de 321 PQRD. Pero esa cifra es superada por Nueva EPS, donde se radicaron el año pasado 334 PQRD por cada 10 mil afiliados.

En cuanto al indicador de las reservas técnicas, un informe de la Contraloría con datos a octubre de 2023 muestra que para 21 EPS, se observa que, del pasivo de Reservas Técnicas de $13.7 billones, solo están respaldados $1.3 billones en inversiones (Bonos de deuda pública, títulos a la vista de alta liquidez y otros), evidenciando un faltante de $12.4 billones, lo cual constituye un incumplimiento al Régimen de Inversiones de Reservas Técnicas que exige la inversión del 100 % de los recursos (Decreto 780 de 2016).

Solo 5 EPS cumplen con la provisión y con la inversión de sus reservas técnicas (Salud Total EPS, Sura EPS, Comfachocó, Capresoca y EPM Salud). En ese sentido, solamente 21 EPS, equivalentes al 80,7 % del sistema, no cumplen con la provisión ni con la inversión de sus reservas técnicas, lo que demuestra una grave falta contra la norma y un riesgo para el sistema por cuanto, al no constituir las reservas, no apalancan sus obligaciones para atender los gastos en salud.

Las deudas a las IPS son una de las razones que llevaron a la intervención de EPS Sanitas. Foto:Óscar Berrocal. Archivo EL TIEMPO Compartir

En cuanto a las deudas de la EPS, el mismo informe de la Contraloría publicado a inicios de este año muestra que de la cartera de las 26 EPS se puede deducir que 15 de ellas no cumplen los indicadores de liquidez ni de solvencia.

¿Se vienen más intervenciones?

Este miércoles, el representante a la Cámara, Andrés Florero, quien fue uno de los primeros en advertir que el Gobierno se preparaba para intervenir la EPS Sanitas, denunció que podría darse más intervenciones y sumarse liquidaciones de otras EPS durante los próximos días.

“Se rumora que la Supersalud también tiene intención de intervenir Capital Salud y que eso podría suceder hoy. Además, pretendería liquidar en las próximas semanas Asmet y Savia. Gustavo Petro adelanta de facto su reforma y los pacientes pagarán las consecuencias de su dogmatismo”, señaló Forero.

Se rumora que @Supersalud también tiene intención de intervenir @Capitalsalud y que eso podría suceder hoy.



Además pretendería liquidar en las próximas semanas Asmet y Savia.@petrogustavo adelanta de facto su reforma y los pacientes pagarán las consecuencias de su dogmatismo. — Andrés Forero CD #1️⃣0️⃣1️⃣ (@AForeroM) April 3, 2024

EDWIN CAICEDO | REDACTOR UNIDAD DE SALUD

@CAICEDOUCROS | @SALUDET

Con información de Portafolio.