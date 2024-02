¿Qué ocasiona la disfunción eréctil? Sus causas y tratamientos más efectivos

La disfunción eréctil es uno de los temas ‘tabú’ en lo que respecta al sexo. No es para menos, se trata de una condición que suele generar muchas inseguridades en los pacientes y que, en muchas ocasiones, termina causando problemas de pareja.



Esta situación, que suele hacerse mucho más notoria con el paso del tiempo y la edad, es mucho más común de lo que se cree, y cada vez hay mayor incidencia en la población. De hecho, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que 322 millones de hombres se verán afectados por la disfunción eréctil en 2025, un incremento de 152 millones respecto a hace treinta años.

Pero, ¿a qué se debe esta condición? Según diversas investigaciones sobre el tema en los últimos 50 años, el desempeño sexual masculino puede estar relacionado con determinados factores físicos o psicológicos.



Un estudio científico publicado en la revista especializada IntraMed sobre ‘La prevalencia global de la disfunción eréctil’ concluye que el principal factor de riesgo asociado a esta condición es la edad, y las tasas crecientes de esta patología están relacionadas con el envejecimiento global de la población.



Otros factores de riesgo relacionados de forma independiente con la disfunción eréctil son la diabetes, la enfermedad cardiovascular (ECV), la depresión y la hipertrofia prostática benigna (HPB).



También, se ha encontrado que la presencia de disfunción eréctil es un predictor de enfermedad cerebrovascular (ECV), demencia y mortalidad por todas las causas.

Facebook Twitter Linkedin

Unas 322 millones de persobnas sufrirán disfunción eréctil para 2025? Foto: iStock

Causas y factores de riesgo



Según el doctor Germán Buitrago, urólogo, esta enfermedad se causa cuando hay una obstrucción de las arterias en el pene. "Para que haya una erección debe llenarse de sangre de tal manera que si estas están tapadas no la habrá", explica el experto.



Es por ello que la disfunción eréctil se relaciona con problemas cardiovasculares, dado que el miembro masculino necesita de sangre para poder tener una erección.



Por ello, las condiciones médicas que suelen estar relacionadas con problemas cardiovasculares son, al mismo tiempo, causantes de disfunción eréctil. Esto pasa, por ejemplo, con pacientes hipertensos, diabéticos, con obesidad, baja actividad física y problemas de dieta.



En otras palabras, si se busca evitar padecer de esta condición, la mejor solución es llevar una vida sana.

Facebook Twitter Linkedin

La disfunción eréctil puede traer problemas de pareja. Foto: iStock

Síntomas

Según la Clínica Mayo, los síntomas que puede presentar un paciente son:



- Dificultades en tener una erección.



- Problemas en mantener una erección



- Disminución en el deseo sexual.

¿Cuándo visitar a un especialista?



- Preocupación por las erecciones u otros problemas sexuales, tales como disfunción eyaculatoria, eyaculación precoz o tardía.



- El paciente presenta diabetes, enfermedad cardíaca u otra afección médica conocida que pueda estar asociada con la disfunción eréctil.



- Presenta otros síntomas relacionados con la disfunción eréctil.

Tratamiento



En cuanto al tratamiento, Buitrago señala que lo esencial es tratar las patologías que inciden en la presentación de síntomas de la disfunción eréctil. "Hay tres escalones terapéuticos en el tratamiento de la enfermedad, lo principal es evitar esos factores de riesgo que la producen (Diabetes, Hipertensión, etc.), esto es fundamental porque si no la enfermedad va a progresar", afirma el experto.



También se pueden recetar medicamentos para estimular las erecciones, y en el segundo escalón del tratamiento, consiste en inyecciones aplicadas en el pene. Si las anteriores alternativas no funcionan, se puede pensar en una cirugía para una implantación de una prótesis peneana.



Los problemas en el desempeño sexual influyen en las actividades que se realizan diariamente. Frente a cualquier problema que presente, es importante consultar un médico especializado y atender a las recomendaciones de cuidado y prevenir los riesgos que incrementan los síntomas de la enfermedad.



UNIDAD DE SALUD