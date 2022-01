El uso inadecuado de medicamentos representa una problemática de riesgo. En el actual contexto de la pandemia por covid-19, ha sido una práctica común dada la saturación del sistema de salud. Cada vez más, las personas tienen acceso a medicamentos que pueden comprar en droguerías y otros establecimientos, por ser fuentes de fácil adquisición ante un problema de salud.



Por esta razón, frente al incremento de infecciones virales en el país, la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia (ACFV) hizo un llamado para que, de ser necesario, las personas utilicen fármacos antigripales y se abstengan de tomar antibióticos.



De acuerdo con la entidad, el resfriado común es una enfermedad viral que debe ser tratada con medidas sintomáticas, bajo el concepto de "antigripales".



Los antigripales suelen agrupar, tradicionalmente, toda una serie de productos orientados únicamente al alivio de los síntomas que acompañan los estados del resfriado común, siendo de venta libre, lo que significa que deben usarse de manera responsable.



Por otro lado, los antibióticos son medicamentos de venta bajo formula médica indicados para el tratamiento de enfermedades asociadas a bacterias, por lo tanto no pueden ser utilizados por voluntad propia sino solamente prescritos.



Además, debe supervisarse su efecto por un médico u odontólogo porque el uso inadecuado de estos genera "resistencia bacteriana", que es un problema grave de salud pública.



La Asociación Colombiana de Farmacovigilancia, enfatiza en que la automedicación es una práctica que debe hacerse con responsabilidad y que, al desarrollarse de la manera adecuada, tiene unos resultados positivos. Por esta razón, para el uso de medicamentos por decisión propia, debe tener en cuenta las siguientes indicaciones:



- Solo automedicarse para síntomas leves, como dolor de cabeza o congestión nasal.



-Solo usar medicamentos de venta libre (no necesitan fórmula médica).



- Seguir las recomendaciones dadas por el fabricante en la etiqueta incluyendo la dosis, los intervalos de dosificación (tiempo entre dosis), forma de uso, etc.



- Verificar las contraindicaciones informadas en la etiqueta.



- Si los síntomas persisten consultar al médico.



Es importante señalar que no debe utilizarse por voluntad propia ningún medicamento inyectable (que requiera una inyección), puesto que puede poner en grave riesgo su salud.



La entidad, también hizo un llamado a los droguistas para que guíen a los compradores frente a los medicamentos que son de venta libre y para que solo entreguen los medicamentos bajo prescripción médica, de acuerdo con la normatividad vigente.

