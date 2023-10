¿Qué le pasará a sus ojos si ve el eclipse de sol de frente y sin protección o gafas?

El próximo sábado 14 de octubre sel eclipse anular de Sol, un evento astronómico del que las personas podrán presenciar desde distintas regiones del continente americano. También, a raíz de este evento, surgen muchas dudas en torno a los riesgos que puede tener a la salud visual y por esto, es primordial saber cómo protegerse y evitar mirar directamente al sol para prevenir riesgos en la visión.



La doctora Marta Cecilia Bermúdez, oftalmóloga, mediante un video compartido en sus redes sociales, ofrece distintas recomendaciones a tener en cuenta para no sufrir problemas en un futuro.



La oftalmóloga ha hecho énfasis en el cuidado de los ojos durante el próximo eclipse, pues mirarlo sin protección puede causar un daño en la retina que se llama retinopatía solar, que "es un daño irreversible, no doloroso, que puede ocurrir en cuestión de segundos, pero los síntomas no aparecen rápido. Pueden aparecer incluso unas semanas después de la exposición”.



Asimismo, es importante, si va a ser testigo del evento astronómico, debe hacerlo "a través de un vidrio de soldadura 14, que es el que más protección genera, o de unas gafas especiales para ver eclipses, que tienen que tener un certificado internacional de 2015 (ISO 12312-1:2015)”.También, enfatiza que es importante ver el estado de las gafas, debido a que cualquier rasguño o grieta en el vidrio las vuelve deficiente frente al eclipse de Sol.

Las gafas certificadas deben estar en muy buen estado para no tener complicaciones. Foto: iStock

Medidas para prevenir problemas en los ojos durante el eclipse

El profesor Gregorio Portilla, del Observatorio Astronómico Nacional, señala que esta es una oportunidad que se puede aprovechar para que los niños y niñas incrementen sus conocimientos en astronomía y comprendan lo maravilloso que pueden ser ciertos fenómenos celestes.



Entre las recomendaciones que hace el experto para la observación del evento del sábado es que, aunque se cuente con las gafas adecuadas para hacer observación solar o los filtros de soldadura superiores al número 14, no se debe mirar de forma continuada utilizando estos medios de protección.



Opciones que se presentan en reemplazo de gafas certificadas, como el uso de radiografías, paquetes de papitas o gafas de cine 3D, no ofrecerá la protección necesaria a los ojos, debido a que no se trata solo de reducir el brillo solar, sino protegerse de otras formas de radiación inmersas en el ambiente como la ultravioleta y el infrarrojo.



Sugiere el experto, "se ha de interrumpir la observación del sol cada cierto tiempo (lo recomendable es utilizar el filtro o las gafas certificadas solo por unos cuantos segundos) y dejar descansar el ojo por unos minutos ocupándose en alguna otra actividad, antes de reiniciar la observación".

Se debe interrumpir cada cierto tiempo para prevenir riesgos en la visión. Foto: iStock

¿Se puede mirar directamente al sol durante el eclipse?

Ver directamente al sol durante el eclipse puede afectar la salud visual. Foto: istock

Karina Sepúlveda, líder de la línea de astronomía del Planetario de Bogotá, explica que al tratarse de un evento que no se ha visto desde hace muchos años en el país, la población puede que no tenga presentes las precauciones que se deben tener para hacer observación solar.



La experta enfatiza que la primera y más importante recomendación para disfrutar de manera segura del eclipse de octubre es nunca, por ningún motivo, mirar directamente al Sol. "Para observar el eclipse se necesita de unas gafas especiales, no son las gafas de Sol tradicionales con filtro ultravioleta, sino unas con un filtro certificado internacionalmente", explica Sepúlveda.



Estos instrumentos no pueden construirse de manera casera con elementos como papeles o radiografías. Deben comprarse en centros de distribución especializados en instrumentos de astronomía que garanticen que cuentan con la certificación ISO 12312- 2, adecuada para observar eclipses solares.

Otros eventos astronómicos de octubre de 2023



Cometa Hartley/103P hasta el 12 de octubre: Es uno de esos cometas que podrá ver sin necesidad de telescopio o binoculares desde cualquier hemisferio. Estará más cerca de la Tierra el 26 de septiembre, y podrá observarlo hasta el 12 de octubre. Sin embargo, para verlo con más detalle es recomendable tener unos binoculares a mano.



Luna nueva el 14 de octubre: A mitad de este mes habrá luna nueva, justo el mismo día que veremos el eclipse anular.



Lluvia de oriónidas el 22 de octubre: Las oriónidas, según Starwalk, serán la lluvia de meteoros más espectacular en octubre de 2023. La Luna en Cuarto Creciente se pondrá alrededor de la medianoche, justo cuando el radiante de las oriónidas sale. El radiante de la lluvia de meteoros alcanzará su punto más alto alrededor de las 2 a.m. hora local en ambos hemisferios. La personas podrán observar las oriónidas hasta el amanecer.

