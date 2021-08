¿Qué le pasará a la persona que se aplicó 7 vacunas contra el covid-19?

María Cristina Lesmes, secretaria de salud del Valle, dio a conocer que se detectó a una persona que recibió siete dosis en varios de los puestos de vacunación de Cali, lo que además de convertirse en titular, pone en duda los sistemas de control del Plan Nacional de Vacunación.



Pero más allá de eso surge la pregunta sobre los efectos en la salud que tiene esta sobredosificación -a todas luces irregular- de vacunas.



Al respecto, vale aclarar que la mayoría de estos productos han sido sometidos a estudios clínicos para identificar reacciones cuando se aplica el doble de la dosis en el mismo acto vacunal y en todos los casos se observó que no hay un aumento del riesgo de efectos adversos.



Sin embargo, en el caso de Cali, la situación amerita vigilar a mediano y largo plazo a la persona en razón de que, de acuerdo con Juan Manuel Anaya, director del Centro de Estudio de Enfermedades Autoinmunes (CREA), el sistema inmunológico del organismo responde de acuerdo a estímulos que tienen límites, por lo que forzarlo puede resultar contraproducente y cada individuo tendría reacciones específicas de acuerdo a sus características, por lo que no se pueden generalizar sus respuestas.



“En el caso de esta persona lo conveniente es hacerle seguimiento a corto, mediano y largo plazo, porque hasta ahora no se tiene claro lo que le puede ocurrir”, remata Anaya.



Por último, el especialista insiste en evitar al máximo este tipo de prácticas por lo que significan, no solo para la persona, para el proceso de vacunación y por extensión para toda la gente.



Unidad de Salud