¿Qué le pasa al cuerpo si no come carbohidratos y va al gimnasio? Ojo con la respuesta

A pesar de lo que muchos piensan, los carbohidratos son esenciales para el ser humano, ya que estos son aquellos que le brindan la energía para poder realizar las tareas diarias.



Los músculos y el cerebro funcionan por los carbohidratos y gracias a estos pueden realizar el esfuerzo necesario cuando la persona se está ejercitando.



Depende del peso y la talla de cada quien es la cantidad requerida para poder realizar actividades físicas sin problemas y no es adecuado que los carbohidratos se eliminen por completo de la dieta.



Si usted es una de esas personas que realiza constante ejercicio físico, esto es lo que debe conocer acerca de cuanta cantidad de carbohidratos debe consumir.

Antes de considerar cuánto es lo que debe consumir diariamente de cada grupo de alimentos, sean vegetales, proteínas o carbohidratos, es necesario hacerse unos controles médicos para conocer exactamente las cantidades según el peso y la talla.



Si es una persona que se encuentra en constante actividad física, es decir, que ya lleva un ritmo de meses o incluso años ejercitándose, debe ingerir de tres a 5 g de carbohidratos por cada kilo de peso, es decir que si usted pesa 68 kilos, deberá ingerir de 240 a 300 g de carbohidrato al día, de acuerdo con el portal mundo deportivo.



Por otra parte, si usted se ejercita una hora al día debe aumentar el número de carbohidratos de seis a 10 g por cada kilo de peso.



Asimismo, tenga en cuenta que debe consumir carbohidratos saludables como aquellos que son integrales, entre los que se cuentan arroz integral, pasta integral, quinoa, batata, camote, frutas y verduras.

Si se encuentra en un régimen de entrenamiento contino, no es adecuado eliminar por completo los carbohidratos, ya que al hacerlo reducirá los nutrientes esenciales, para un buen desempeño físico y puede traerle consecuencias como dolores de cabeza, estreñimiento, entre otros.



Los carbohidratos, con excepción de los azúcares y almidones, se convierten en glucosa y por “acción de de la insulina una parte de este azúcar se localiza en los músculos y el hígado, transformándose en grasa, la cual se almacena en los adipocitos”, menciona el portal.



Por lo tanto, si esta grasa no se logra quemar en el ejercicio se va acumulando y es una de las principales razones por las cuales no es posible bajar la cantidad de grasa en el cuerpo ni bajar de peso.



Finalmente, no hay que satanizar los carbohidratos por todas las razones anteriormente expuestas, más bien hay que organizar la dieta para consumir lo que requiere el organismo y bajar el consumo de azúcares, harinas refinadas y alimentos procesados.

