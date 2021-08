Coronavirus: ¿qué debo hacer para vacunar a mi hijo mayor de 12 años?

La preocupación frente a la posibilidad de vacunar niños es creciente, dado que ellos, como toda la población pueden infectarse con el SARS Cov-2. Martha R. envía la siguiente pregunta:



¿Qué debo hacer para vacunar a mi hijo mayor de 12 años?

​

(De su interés: Tercera dosis: entre el afán y la fragilidad de la evidencia)



(En otras preguntas resueltas: ¿Puedo tomar trago después de vacunarme contra el covid-19?)

Lo primero que hay que saber, de acuerdo con el Ministerio de Salud, es que en Colombia en este rango de edad, solo se pueden vacunar jóvenes que tengan alguna o varias de las comorbilidades definidas para el efecto por el Plan Nacional de Vacunación (PNV).



De igual forma, sobre la base de que en el país únicamente la farmacéutica Pfizer tiene aprobación para aplicar su vacuna entre 12 y 17 años, dicho biológico es el único que por ahora pueden recibir estos jóvenes.



Para el efecto, dado que las personas que tengan alguna de las comorbilidades están priorizadas por el PNV, se requiere ineludiblemente una certificación expedida por el médico tratante o por cualquier profesional debidamente registrado en el país para verificar su presencia.



(Le recomendamos consultar: Los efectos para la salud de flexionar la cabeza para mirar el celular)



Con este requisito, se puede solicitar una cita ante la EPS, para que el menor sea agendado o acercarse directamente a cualquier puesto de vacunación habilitado y que tenga disponibles los biológicos de Pfizer para proceder a la inmunización.



(Le podría interesar: ¿Por qué me duele el hombro por varios días después de vacunarme?)

Estas son las comorbilidades que se tienen en cuenta

-Enfermedades hipertensivas

-Diabetes

-Insuficiencia renal.

-VIH

-Cáncer

-Tuberculosis

-EPOC

-Asma

-Obesidad Grado 1, 2 Y 3 (Índice de Masa corporal mayor a 30)

-En lista de espera de trasplante de órganos vitales

-Postrasplante de órganos vitales.

-Enfermedad isquémica aguda del corazón

-Insuficiencia cardíaca

-Arritmias cardíacas

-Enfermedad cerebro vascular

-Desórdenes neurológicos

-Síndrome de Down

-Inmunodeficiencia primaria.

-Esquizofrenia, trastorno esquizotípico y trastornos de ideas delirantes

-Autismo

-Trastorno bipolar

-Discapacidad intelectual y otros trastornos mentales debidos a lesión disfunción cerebral o a enfermedad somática

-Fibrosis Quística

-Artritis reumatoide

-Lupus Eritematoso Sistémico

-Espondilitis Anquilosante

-Vasculitis



Nota : Si el menor entre 12 y 17 años no padece alguna de estas enfermedades o no está debidamente certificado, no se puede vacunar aún.



(Más sobre vacunas: ¿Al fin qué? ¿Me tengo que aplicar una tercera dosis de Sinovac o Pfizer?)



Unidad de Salud