¿Qué hacer si tomó licor adulterado? Recomendaciones para evitar daños en su salud

Cada fin de año los hogares colombianos se conglomeran a través de celebraciones alrededor de las novenas, la comida y, en algunos casos, con el acompañamiento de ciertas bebidas alcohólicas, sobre todo en épocas navideñas y de fin de año.



Sin embargo, el cuidado de la salud es fundamental para no correr el riesgo de consumir licor en malas condiciones que puede ser perjudicial para la salud personal.



Diferentes campañas de prevención se realizan cada año para contrarrestar esta problemática. Una de ellas es la del Instituto Nacional para Ciegos (Inci), que durante años ha tenido que recibir a personas que han quedado ciegas víctimas de esta situación y que advierte que una de las principales causas de intoxicación aguda en la población general ocurre por el consumo de licor adulterado, o por la elaboración de bebidas artesanales con alcohol etílico, de venta libre, fácil acceso y bajo costo.

También, es importante tener en cuenta que el diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado en casos de intoxicación con este tipo de sustancias son vitales para evitar las secuelas neurológicas, la ceguera, e incluso la muerte.

Síntomas por una intoxicación de alcohol

De acuerdo con la Clínica Mayo una persona que pudo haber ingerido algún tipo de licor adulterado puede presentar las siguientes señales:

Confusión.

Vomito exagerado.

Respiración lenta, por debajo de las ocho respiraciones por minuto.

Temperatura corporal baja.

Dificultad para permanecer despierto y consiente.

El experto médico señaló que solo con experimentar alguno de los siguientes síntomas o sufrir un desmayo, las personas deben dirigirse a un centro de salud para buscar ayuda, y no sufrir estragos en la salud.



Sufrir desmayos es una de las consecuencias de consumir licor adulterado. Foto: iStock

¿Qué hacer si consumió alcohol adulterado?

La Clínica Mayo enfatizó en la importancia de reaccionar a tiempo si se presenta una situación de ese tipo, ya sea a nivel personal o en alguien cercano. Entre las acciones que se deben tomar están:

Llamar emergencias frente a cualquier señal y no pensar que con solo dormir va a haber recuperación.

Ser claro con la información que se da al personal de salud.

No dejar a una persona inconsciente y llamar rápido por auxilio.

Girar la cabeza a un lado de una persona que está vomitando para que no se pueda atragantar.

Marcar a emergencias en fundamental para aumentar las probabilidades de recuperación. Foto: iStock

¿Cómo identificar un licor adulterado?

En una entrevista con el espacio 'Le tengo el remedio', del canal Citytv, el director del Instituto Nacional para Ciegos, Carlos Parra, brindó unas recomendaciones para identificar licores adulterados.



En primer lugar, el experto aconsejó comprar el licor en establecimientos reconocidos y certificados, así como tratar de evitar el consumo de bebidas alcohólicas en lugares que no le den confianza.



El director del Instituto también recomendó, verificar que las tapas, los sellos y la estampillas de las botellas estén bien puestos en las botellas, que no estén sueltos.

Es indispensable comprar el licor en establecimientos reconocidos y certificados. Foto: iStock

"Cuando le pregunten si desea licor con sellos o sin sellos que le sale más barato, no compré porque está arriesgando su salud y su vida", afirmó Parra.



Otro aspecto que se debe tener en cuenta es que la botella no tenga residuos, puntos, mugre en el fondo.



La cuarta recomendación es el olor del licor. Este debe ser el tradicional de la bebida que se va a consumir. Además, se debe tener en cuenta que el licor adulterado tiene un olor muy penetrante, más intenso.

Frente a cualquier problema de salud, es esencial dirigirse a un centro de salud cercano y tener moderación al momento de celebrar en esta época decembrina.

