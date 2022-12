Una alerta se ha emitido en las últimas horas en Bogotá por parte de la Secretaría de Salud debido a los múltiples casos de intoxicación con licores adulterados que se han registrado en la ciudad durante los primeros días de diciembre. Incluso siete personas han perdido la vida por esta razón.



Según han indicado las autoridades sanitarias, los casos estarían relacionados a un licor en específico: Rey de Reyes. Al parecer, esta bebida contiene altos grados de metanol, un componente químico que no es apto para el consumo humano.



Dificultad respiratoria, paro respiratorio y ceguera son algunos síntomas. Foto: iStock

Tenga en cuenta que la intoxicación con metanol es poco frecuente y, en muchas ocasiones, mortal, por lo que una persona intoxicada necesita atención médica inmediata. Este artículo es solamente informativo, no una guía para manejar a un paciente intoxicado. Se recomienda que un caso real sea consultado con los servicios de Urgencias.



El metanol es comúnmente utilizado con fines industriales y automotrices en productos como anticongelantes, disolventes de pintura, barniz, aditivos para combustibles, goma loca, entre otros.



Solo dos cucharadas (30 ml) de este producto químico pueden ser mortales para un niño. Para un adulto pueden ser mortales entre 60 y 240 ml. Una de las consecuencias más comunes que sufren quienes sobreviven a una intoxicación con metanol es la ceguera, además de afectaciones permanentes en varios órganos.



Síntomas de intoxicación con metanol

Según el portal especializado en salud MedlinePlus, los síntomas pueden ser: dificultad respiratoria, paro respiratorio, ceguera completa o parcial, visión borrosa, dilatación de las pupilas, presión arterial baja, comportamiento agitado, coma, confusión, dificultad para caminar, mareo, dolor de cabeza, crisis epiléptica.



Otros síntomas relacionados con la intoxicación con metanol son las uñas y labios azulados, dolor abdominal fuerte, diarrea, problemas con la función hepática como piel amarilla y sangrado, náuseas, pacreatitis, vómitos, fatiga, calambres en las piernas y debilidad.



Qué hacer

Debe buscar asistencia médica inmediata si cree que sufre una intoxicación con metanol tras consumir licor adulterado. Si llama a algún servicio de emergencia, es recomendable que tenga la siguiente información a la mano de la persona intoxicada: edad, peso, estado de la persona, nombre del producto que consumió, hora en que fue ingerido y cantidad consumida.



Si no tiene esa información disponible en el momento de la emergencia, no retrase la ayuda debido a ese motivo.



Otra de las recomendaciones de los especialistas es no provocar el vómito en la persona intoxicada, a menos que así se lo indique un médico.

