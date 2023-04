Una de las enfermedades laborales más comunes, es la lumbalgia. Se trata de un dolor de espalda que debe ser atendido con cuidado y de manera rápida.



Cuando sienta dolor lumbar, empiece a buscar la causa para que la erradique y pueda evitar afecciones graves de columna u otras enfermedades relacionadas con la lumbalgia como cálculos renales.



(Es de su interés: Desayunos ideales para bajar el colesterol y los triglicéridos)

“La lumbalgia es el dolor que se produce en la parte baja de la espalda o área lumbar; el dolor puede ser agudo, es decir, provocado por una causa inmediata como un mal esfuerzo, o puede ser crónico, que es la manifestación de que algo no anda bien desde hace rato”, afirma Tania De Ávilla Romero, médica general.



Existen varios agentes laborales que pueden causarla. “El estrés laboral es el factor más común que pone a las personas que riesgo de sufrir dolores lumbares; luego encontramos la sobrecarga en horas de trabajo, el hecho de permanecer mucho tiempo de pie o sentado, la falta de ergonomía en el lugar de trabajo, las malas posturas y la carga de objetos muy pesados sin elementos adecuados que eviten la lumbalgia (en el caso de quienes trabajan con maquinaria pesada)”, dice Tania De Ávila.



(Además: Reforma de salud incluiría atención con yerbateros, sobanderos y más)

Facebook Twitter Linkedin

El dolor de la espalda puede estar relacionado con enfermedades respiratorias. Foto: iStock

“Cuando hablo de ergonomía, me refiero al puesto de trabajo con respecto a la persona, entonces encontramos sillas que no son cómodas para laborar, que no permiten al trabajador moverse y estirarse, y que no le brindan buen sostén a la espalda; así mismo, encontramos escritorios mal ubicados con respecto a las silla y a la estatura de la persona”, agrega.

Otros factores de riesgo

Pero hay otros factores que ponen en riesgo de sufrir lumbalgia, y que acompañadas afecciones laborales empeoran la situación.



“El dormir mal y las posturas en ese dormir, también están muy relacionadas con los dolores lumbares, y si el trabajador sufre de estrés y además duerme mal, su situación empeorará; tener un colchón muy blando o muy viejo, estar obeso o tener sobrepeso, además del sedentarismo y ciertas enfermedades metabólicas”, señala la médica general.



(Más información: Cuide su olfato y conozca más sobre este sentido)

Facebook Twitter Linkedin

Cuidados para el dolor de espalda Foto: iStock

“Entre las enfermedades metabólicas que pueden causar dolores lumbares, podemos encontrar la osteoporosis, la artrosis, y otras cuestiones que tienen que ver con los estilos de vida como el sedentarismo, la alimentación en términos generales, y los traumatismos de columna por accidentes”, añade.

Prevención

Usted puede prevenir las lumbalgias si tiene ciertos cuidados con su espalda.

Aunque en el caso de la lumbalgia ocasionada por exceso de horas de trabajo o estrés laboral, necesita la colaboración de su empresa, es importante que el cuidado empiece por usted mismo.



“En el caso del trabajo, es importante realizar las pausas activas; la gente siempre saca de excusa la falta de tiempo pero una pausa activa sólo demora cinco minutos y alarga tiempo de vida saludable. No es necesario sentarse erguido pero si estar moviéndose evitando que el cuerpo se quede estático. Si se trabaja con carga pesada, se deben usar las fajas o elementos adecuados”, indica la médica De Ávila.



(Le puede interesar: Diabetes tipo 2: alimentos que elevan el riesgo de desarrollar esta enfermedad)

“Es necesario usar colchones no tan blandos y si ya están viejos se deben cambiar; hay buscar una buena postura para dormir, dormir bien y comer bien, así como ponerle atención al dolor y asistir al médico de ser necesario, previniendo que una enfermedad como los cálculos renales avance”, puntualiza.

Consejos