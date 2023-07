El servicio de médico tiene una relación médico paciente en la que hay principios básicos como comunicación, escucha activa y trato humanizado de ambas partes. Aquí se ven los derechos y deberes del paciente (algunos son ser honesto con el motivo de consulta, entre otras).



Por otro lado, el profesional de la salud debe garantizar que el servicio se preste inmediatamente cuando se requiera, que su visión sea objetiva para generar el diagnóstico, tener un trato respetuoso y más.



Así, los problemas vienen cuando esa relación y los compromisos se rompen, según Jennyfer Andrea Pérez, defensora en procesos administrativos y gerenciales en salud para el bufete de abogados Beccaria Lawyers. Por ello, la experta comparte con quién es necesario hablar ante situaciones de agresión, lo que se debe hacer y las consecuencias que podría tener el culpable.



¿Cómo saber si hay vulneración en una consulta?

Todos los protocolos y los exámenes que se hacen a un paciente van orientados por la sintomatología del paciente, por el motivo de consulta o por la enfermedad. "Si yo voy por una gripa, no tendría porque desnudarme, ni tener tocamiento en mis partes íntimas", dice la experta. Diferente de lo que pasa cuando una paciente asiste al médico por cáncer de mama, entre otro tipo de consultas en las que es necesario examinar senos, vaginas, penes, escrotos, testiculos, entre otras.



Por ello, identifiar si hay un tocamiento o si es una evaluación adecuada es complejo, porque depende de la situación por la que se acuda al médico.



Una vez haya incomodidad por un comportamiento inadecuado ¿Qué se debe hacer?

Lo ideal es hablar sobre lo sucedido con la coordinación, un jefe inmediato o alguien que está liderando los servicios. En el caso de un tocamiento, se espera que la respuesta sea inmediata para que se abra una investigación tan pronto sea posible con el responsable.



Por eso es importante buscar a un superior que escuche la queja. Después, empiezan las evaluaciones por comités –entre ellos, el que se encarga de la seguridad del paciente– con el fin de indagar qué paso.



La respuesta de la institución a cargo del caso debe proporcionar una respuesta formal por parte de la institución para que tenga un seguimiento común y corriente. Es decir, que se debe tener una contestación cinco días hábiles después de presentada la inconformidad, se debe presentar una respuesta clara y concreta que exponga quién manejó la denuncia, se diga lo que pasó y se aclaren las consecuencias que tendrá el médico acusado.

Recuerde la importancia de hablar y denunciar irregularidades en las citas médicas. Foto: iStock

¿Qué consecuencias puede tener sobre el doctor una queja de esta índole?

Al comprobar que el médico es el que vulneró al paciente, la institución es la que decide si se desvincula al culpable, si lo denuncian por ética médica o si llegan al ámbito penal, de acuerdo a los niveles de perjuicio de la víctima.



En consecuencia, podría dejar de ejercer y perder su tarjeta profesional. Sin embargo, no es obligatorio que esto se haga, debido a que existe la objeción de conciencia en la que el doctor se compromete a no atender cierto tipo de pacientes que no coincidan con las características de quien fue abusado, para que no se repita la conducta con otras personas.



¿Qué pasa si la institución a la que pertenece el médico no presta la atención requqerida?

El tocamiento indebido es de caracter penal, por lo que se puede interponer una denuncia ante la Físcalia, dependiendo de la gravedad. Con esto, inicia el proceso penal.

También se puede presentar una tutela, porque el derecho a la salud es constitucional. Lo anterior, dependiendo del caso. Cuando se trata de violación, lo primero que se debe es presentarse a Medicina Legal o solicitar el código rosa en alguna institución de salud en que la víctima se sienta tranquila.



En caso de que tenga más preguntas o tenga sugerencias sobre temas que le gustaría leer, por favor escribir a mardel@eltiempo.com.