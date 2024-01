Cinco 'tips' para empezar a hacer un deporte y no abandonar su práctica al poco tiempo

Uno de los propósitos de muchos colombianos en el año que comienza es tener hábitos saludables, tener una dieta alimenticia balanceada, dormir bien, hacer actividad física y, porque no, practicar un deporte. Sin embargo, siempre es necesario saber como alcanzar esa meta, sin fracasar en el intento.



En cuanto al objetivo de practicar un deporte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) resalta los grandes beneficios de esto. “La actividad física regular es fundamental para prevenir y ayudar a manejar las cardiopatías, la diabetes de tipo 2 y el cáncer, mejorar la memoria y potenciar la salud cerebral”, explica.



Además, señala la OMS, la actividad física mejora el funcionamiento del organismo, genera un bienestar emocional y psicológico, haciendo más activo y mejorando el estilo de vida.



Por su parte, Daniela Morales, asesora comercial de Decathlon Colombia, afirma que “tener el hábito de hacer ejercicio físico es importante para tener una mente y un cuerpo sanos. Si quieres comprometerte y crear una rutina personal, debes planificar a conciencia; el secreto para hacerlo es no bajar los brazos y no rendirte”.

'Hay que persistir'

Una cosa que es cierta es que muchas personas empiezan con mucho ánimo a hacer deporte, pero a los pocos meses desertan. ¿Qué se debe hacer en estos casos? Morales afirma que "muchas personas creen que los resultados se obtienen de manera inmediata y al ver que realmente no es así, deciden desistir. También, ocurre porque algunos se exceden comprando implementos deportivos que no saben usar y con el paso de los días los abandonan. En estos casos hay cinco tips para no dejar la actividad física o un deporte":



Plantear un objetivo: El primer paso es definir cuáles son las razones por las que va a iniciar a practicar el deporte. Si es una motivación a nivel de apariencia física (extrínseco) o más bien le interesa crear un hobbie, mejorar su salud, entre otros.

Saberlo le ayudará a definir mejor tus metas y objetivos, ser realista y comprender qué es lo que realmente te impulsa.



Empiece con ejercicios sencillos: Busque ejercicios que se le faciliten y le permitan adaptarte al deporte que más le guste. Debe tener claridad en que el progreso será paulatino, y para lograr un buen estado físico lo mejor es comenzar por ejercicios fáciles, ya que su cuerpo reacciona mejor.

Con hábitos saludables y actividad física se contrarresta el desgaste de músculos y sistema óseo. Foto: iStock

No es cuestión de duración o intensidad, se trata de hacer ejercicio y divertirse. Ya sea que camine, baile, corra o monte bicicleta.



Recuerde que los resultados requieren de disciplina: Una vez haya iniciado, es importante que evite caer en la frustración de no ver resultados de inmediato. Para ello, lo más recomendable es aprender a disfrutar del proceso y alejarse de la báscula y el metro durante el primer mes.



Haga ejercicio tres veces a la semana, como mínimo: mientras agarra el ritmo, puede iniciar a hacer ejercicio tres veces a la semana. Esto permitirá mejorar su estado de ánimo, ir aumentando la motivación y crear nuevos hábitos que, con el tiempo, se conviertan en su rutina.

