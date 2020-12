Cinco claves sobre la llegada de la vacuna contra covid-19 a Colombia

De a pocos, las grandes potencias europeas y de esta parte del mundo comienzan a sumarse a la lista de los países que ya comenzaron a inmunizar a sus ciudadanos contra el covid-9 con la vacuna de Pfizer, la única aprobada hasta el momento.

En medio de ese panorama está Colombia, que hasta el momento solo ha anunciado oficialmente negociaciones con varias farmacéuticas (una de ellas de Pfizer) y confirmó su presencia en el mecanismo COVAX, impulsado por la Organización Mundial de la Salud y que busca garantizar el acceso de centenares de países a vacunas seguras y eficaces.



Sin embargo, para que cualquier vacuna contra el coronavirus llegue al país se deben tener en cuenta las siguientes condiciones:

1. Fuentes

El acceso a las vacunas tiene dos fuentes posibles en esta primera fase: el mecanismo COVAX y los acuerdos directos con las farmacéuticas. A través del primero, más de 180 países deberían acceder en condición de equidad a la vacuna, objetivo que se aleja en la medida en que los países ricos han acaparado la mayor producción del biológico. COVAX, valga recordar, no tiene en su portafolio las vacunas de Pfizer ni Moderna que son los desarrollos con mayor avance. Y en esa medida, se debe esperar a que los que sí están bajo el mecanismo obtengan aprobación sanitaria e inicien su producción.



Colombia le apostó a este mecanismo como eje principal. Sin embargo, es conocido que muchos países ya acapararon gran parte de las primeras producciones al punto que algunos ya tienen nueve vacunas per cápita y otros, la mayoría, ni una sola. Desde el mecanismo, valga decir, se intenta luchas contra las inequidades que estas presiones generan, pero es difícil.

2. Dura disputa

Con respecto a los acuerdos privados y directos, hay que considerar que los países de renta alta negociaron con anticipación y en muchos casos financiaron la investigación y desarrollo de las vacunas. Por esa razón la producción de los laboratorios que van más avanzados está comprometida al menos en el 2021.



Escalar la producción al menos en lo que refiere a las nuevas plataformas tecnológicas no es sencillo. De ahí que desde diferentes sectores se insiste en la imperante necesidad de cerrar algún acuerdo y garantizar que Colombia no sea la última.



3. Excedentes

En una segunda fase, los países ricos que han asegurado más de una dosis per cápita tendrán excedentes, eso supone que cuando hayan alcanzado su objetivo de inmunidad es probable que a través de acuerdos bilaterales y negociaciones los de renta media y baja puedan abastecerse, algo que no pasaría antes del 2022.

4. Varias negociaciones

En el caso de Colombia, el Gobierno ha anunciado que espera recibir 20 millones de dosis a través de COVAX y 10 millones a través de acuerdos bilaterales.



Los estimados que se han hecho públicos son que COVAX entregará las vacunas que logre conseguir en el 2021.



En lo que refiere a los acuerdos bilaterales, el Gobierno ha anunciado que a la fecha se han negociado bajo confidencialidad acuerdos con Pfizer, AstraZeneca, Janssen, dos institutos chinos y un instituto indio. De estos diálogos no se conoce el cierre de algún negocio a la fecha. Hay que considerar también que de estos laboratorios, Pfizer y los dos chinos están en etapa de producción, por lo que serían los acuerdos a través de los cuáles podrían tenerse las primeras unidades si efectivamente se cierran las negociaciones.



5. Abren puerta a la aprobación

Se acaba de conocer el borrador del proyecto de decreto que establece el marco de uso de emergencia y que permite la autorización sanitaria de las vacunas candidatas a llegar a Colombia. Dicho documento aún está en revisión y en consulta pública hasta el 24 de diciembre por lo que todavía le falta camino pues seguramente las farmacéuticas tendrán observaciones antes de su expedición.



Vale recordar también que el Gobierno nacional ha dicho a través del Ministerio de Salud que la vacunación se realizará a través de un esquema que prioriza a la población de mayor riesgo (15 millones) en el primer semestre del 2021. Aunque el presidente Iván Duque le manifestó al periódico El Heraldo que las inmunizaciones comenzarán entre enero y febrero.

UNIDAD DE SALUD