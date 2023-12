¿Qué es y cómo afrontar la depresión navideña? Cuide su salud mental en esta época

Mientras el mundo se sumerge en la magia de la navidad, hay quienes experimentan un sentimiento abrumador de soledad, pérdida o nostalgia, lo que les impide disfrutar plenamente de las festividades, conocida como la "depresión navideña".



En Colombia, las cifras suministradas por la Procuraduría General de la Nación revelan una realidad alarmante incluso fuera de la temporada navideña. Durante el primer semestre de 2023, se registraron 1,540 suicidios, de los cuales, 479 fueron jóvenes, 142 adolescentes y 1 de un infante. Esto subraya la gravedad de esta problemática, indicando que la atención a la salud mental es crucial no solo durante las festividades, sino a lo largo de todo el año.



Las causas de la depresión navideña son diversas y complejas, desde la presión para cumplir con expectativas sociales hasta el aumento del dolor y la soledad para aquellos que han perdido seres queridos.



Unicef señala que durante las festividades navideñas existe una tendencia a experimentar sentimientos de soledad, aislamiento y estrés, a la par que se observa un incremento en los conflictos familiares e interpersonales, así como se experimentan más estrés por las necesidades económicas.



De acuerdo con el informe canadiense "Feelings about Christmas, as reported by psychiatric emergency patients", los factores que pueden incidir en el cambio de ánimo en estas fechas incluyen la soledad y la ausencia familiar.

Algunas personas en estas festividades suelen experimentar rasgos de depresión. Foto: 123RF

La salud mental es prioridad en las festividades

Expertos señalan que la depresión no toma vacaciones durante estas fiestas, y es importante que la sociedad reconozca y apoye a aquellos que pueden enfrentarse a desafíos emocionales durante este tiempo.



Aseguraron que las expectativas sociales, la presión comercial y la idea de la "felicidad obligatoria" pueden acentuar las luchas internas de quienes ya están lidiando con la depresión.



El acompañamiento familiar es una de las principales estrategias de prevención. Foto: iStock

Recomendaciones para prevenir malos pensamientos en las fiestas decembrinas

Viviana Vivas, líder de EPS Famisanar compartió algunas recomendaciones para vivir y sentirse mejor en estas celebraciones:

No idealizar la navidad y aceptar que no para todos es un momento feliz.

Minimizar la exposición a comerciales, redes sociales, que pueden incidir en las emociones.

Recordar con cariño y de manera positiva a las personas que ya no están.

Intentar pasar tiempo en compañía de personas que nos alegran.

Evitar que las personas mayores pasen estas fiestas solas.

Buscar estrategias para evitar conflictos interpersonales y familiares.

Hablar con alguien de confianza y expresar tus sentimientos.

Ante el desafío de la depresión navideña, expertos en salud sugieren que es crucial trabajar de manera unida para construir un entorno de apoyo donde cada individuo se sienta comprendido y respaldado.



Siguiendo las sugerencias compartidas para vivir estas festividades de manera más positiva y solidaria, la unión y el apoyo mutuo se convierten en la fortaleza en momentos desafiantes.

