¿Qué es un oxímetro y por qué hoy se usan tanto?

En el seguimiento domiciliario que se les hace a las personas con covid-19, tiene tela vacía el uso de un pequeño dispositivo que indica la cantidad de oxígeno que está llegando a la sangre y que a su vez es una señal de cómo está la respiración y por ende el funcionamiento de los pulmones.



Se trata del oxímetro y para ilustrar un poco más sobre sus características se responde a la pregunta hecho por Eduard S.



¿Qué es el oxímetro y por qué hoy se usa más?



Para resolver esta inquietud, vale la pena resultar un artículo publicado en noviembre del año pasado, pero que sigue siendo vigente:



Hace unos días, el neumólogo Jairo Roa Buitrago hablaba de la importancia que tienen los niveles de oxigenación en la sangre como indicador de seguimiento en las personas afectadas por el covid-19, en razón a que la afectación pulmonar que deja el virus impide que los glóbulos rojos capten de manera adecuada el oxígeno proveniente de la respiración.



Y si bien hasta ahora esta medición se ha hecho a nivel hospitalario o a nivel ambulatorio, siempre orientada por un profesional de la salud, el médico Roa invita a tener un aparato simple para poder tomar esta medida en casa de la misma manera en que la gente utiliza un termómetro.



Roa habla puntualmente de los oxímetros de pulso, que en algunos lugares también se conocen como saturómetros y que en realidad son dispositivos pequeños que parecen pinzas grandes de ropa y se adaptan en un dedo para de manera inmediata medir el nivel de oxígeno en la sangre y el ritmo cardiaco.

¿Cómo funcionan?

El médico internista Pedro Alberto García dice que se trata de una prueba no invasiva que se basa en las longitudes de onda de la luz que emite la hemoglobina (moléculas que transporta la sangre) y que se captan a través de un sensor calibrado en una escala de porcentajes.



García explica que la cantidad de luz de la hemoglobina depende del nivel de oxígeno que transporta, al punto de que pequeñas variaciones son identificadas por el oxímetro y las traduce en una escala numérica.



En realidad está calibrada en términos de porcentaje, siendo 100 la máxima capacidad de transporte de oxígeno por parte de la hemoglobina. De ahí que se hable de nivel de saturación”, afirma.

¿Cuánto es lo normal?

Roa puntualiza que los porcentajes pueden variar un poco dependiendo de la altura sobre el nivel del mar en el cual se encuentre la persona, por lo que se aceptan límites normales un poco más bajos a mayor altitud y a la inversa.



“Por ejemplo, en Bogotá el límite normal es 92 por ciento ya que por la altura el aire es más ligero, mientras que para quienes están a nivel del mar puede ser del 94 por ciento”, asegura.



García agrega que si bien estos límites pueden variar, se considera que debajo del 90 por ciento se debe prestar atención y pensar en consultar.



¿En qué dedo se usa?

Por lo general, los equipos sanitarios instalan estos dispositivos en el dedo índice. No obstante, un estudio publicado en Springerplus demostró que las lecturas más altas se obtienen en el dedo medio de la mano dominante y el segundo más cercano fue el pulgar del dedo dominante. Y aunque las diferencias son pequeñas, si no hay ningún inconveniente se sugiere hacer las mediciones en estos sitios.



Según García, un elemento que podría afectar las lecturas es la presencia de ciertos tipos de esmalte sobre las uñas, especialmente aquellos que absorben mucha luz, como los de tonos muy oscuros.

¿Cómo hacer la medición?

El tiempos de covid-19, un oxímetro en la casa puede ser una herramienta de gran ayuda, sobre todo para hacer seguimiento de personas con diagnósticos positivos, sintomáticos o asintomáticos.



Y es que según explica el experto, muchas personas pueden presentar caídas en los niveles de saturación de oxígeno sin experimentar mayores molestias ni signos de dificultad respiratoria y de ahí la recomendación para que incluso en los asintomáticos se haga la medición.



El médico agrega que esto debe estar de la mano de protocolos específicos de monitoreo clínico.

¿Cuál usar?

La mayoría de los equipos que hoy se ofrecen en el mercado cumplen con su función. Sin embargo, por tratarse de un dispositivo médico, todos deben tener registro del Invima, sin dejar de lado que algunos relojes inteligentes de última generación tienen incorporado esta función que también debe ser avalada por las agencias regulatorias.



*Editor de Salud