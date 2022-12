La Vibazina es un medicamento antihistamínico que es usado para controlar alergias o problemas de ansiedad. Sin embargo, también se ha implementado como una herramienta para aumentar los niveles de apetito en niños y, ahora más recientemente, en adultos que desean ganar masa muscular.



Es importante destacar que no es recomendable que consuma un medicamento sin contar con un acompañamiento y receta médica, ya que cada organismo es distinto.



Cuide su cuerpo con estas actividades. Foto: iStock

Los expertos indican que es importante tener en cuenta cuáles son los usos específicos de estos medicamentos y en qué casos se pueden o no usar para cumplir con los objetivos alternativos y extraer los beneficios secundarios de medicinas como la Vibazina.



La Vibazina se volvió muy famosa durante la época de la pandemia porque sus componentes están enfocados en combatir las alergias específicamente de carácter respiratorio, por lo que fue muy usada para tratar los síntomas del resfriado. No obstante, por sus características de corticoide también ha sido usada para tratar problemas nutricionales.



De acuerdo con un documento explicativo publicado por la farmacéutica Pfizer, la Vibazina o clorhidrato de buclizina, como es su nombre científico, está contraindicada para personas que reciban terapias con inhibidores de la oxidasa de las monoaminas (antidepresivos).



También, se explica que este medicamento no debería ser consumido por pacientes que padecen de glaucoma, predisposición a la retención urinaria y mujeres embarazadas. Además, como tiene componentes que lo asemejan a un antigripal, el consumo de esta sustancia puede causar somnolencia y afectar la realización de actividades que requieran de concentración extrema.



Por otro lado, también están los efectos secundarios de la Vibazina que van desde dolor severo de cabeza, hasta síntomas como mareo, náuseas, cansancio, excitación y sequedad en la boca, nariz y garganta.



JONATHAN TORO

EL TIEMPO