En medio de un contagio por covid-19 puede que usted perciba olores muy desagradables. Es una señal que, según documentan los especialistas, indica que usted tiene parosmia, una de las secuelas por la enfermedad del nuevo coronavirus.



Todo inicia con la pérdida del olfato, la cual es uno de los síntomas menos frecuentes en las personas, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS). Luego de superada la enfermedad, poco a poco retomará los olores. Sin embargo, puede que perciba muy mal la mayor parte de ellos.

Usted puede tener enfrente su comida favorita y, aún así, percibirá un mal olor que lo dejará incluso sin apetito.



(Puede leer: Con covid, fortuna de más ricos se duplicó, mientras el mundo empobreció).



“Hemos observado que, desde la pandemia, más pacientes recuperados de covid informan ahora de este síntoma”, dijo el doctor Richard Orlandi, médico y profesor de la Universidad de Utah, en un comunicado.



Los especialistas de la universidad precisan que no se ha documentado detalladamente cuál es la relación de la parosmia con el covid, pues no sería una dificultad como sí lo representan otras secuelas, por ejemplo, “los problemas cardíacos, la depresión y las enfermedades respiratorias”.

¿Cuánto dura la parosmia?

Un estudio liderado por Rasheed Ali Rashid, del departamento de Medicina de la Universidad Tikrit (Iraq), analizó la secuela en 268 pacientes, adultos y jóvenes, y encontró que la mayoría describía los olores como aguas residuales, huevos podridos, medias con moho y otros.



(Puede ser de su interés: Piel morada, superelasticidad, falta de miedo: los síndromes más extraños).

Facebook Twitter Linkedin

Oler a aguas residuales es una de las sensaciones que se producen. Foto: iStock

En promedio, los sujetos partícipes de la investigación percibieron malos durante tres meses y vieron afectada su cotidianidad.



“Se consideró alterada la calidad de vida si el paciente refirió disminución del apetito o del peso corporal o cambio de humor”, se lee en los resultados.

¿Cuál es el tratamiento de la parosmia?

No está claro si muchos de ellos volverán a la normalidad y en qué medida FACEBOOK

TWITTER

Como reseña la Universidad de Utah, no se sabe aún cuál sería el tratamiento adecuado.



(Lea también: Madre encerró en el baúl de su carro a su hijo por tener covid-19).



No obstante, los profesionales de medicina recomiendan que los sujetos perciban perfumes, eucalipto y otra serie de olores fuertes “para volver a entrenar al cerebro a ‘recordar’ cómo oler”.



“Lo único que sabemos es que la mayoría de los pacientes recuperan sus sentidos normales del gusto y el olfato, pero no está claro si muchos de ellos volverán a la normalidad y en qué medida”, mencionó el doctor Richard Orlandi.

La parosmia en niños

Expertos de la Universidad de East Anglia han notado que muchos menores de Reino Unido se han contagiado de covid-19 e intempestivamente han dejado de comer.

Facebook Twitter Linkedin

Los expertos recomiendan que los niños prueben alimentos con olores suaves. Foto: iStock

Los niños deben usar olores con los que estén familiarizados y que no sean desencadenantes de parosmia FACEBOOK

TWITTER

(Siga leyendo: OMS recomienda dos nuevos tratamientos contra el covid-19).



“Para algunos niños, y en particular para aquellos que ya tenían problemas con la comida o con otras condiciones como el autismo, puede ser realmente difícil. Supongo que hay muchos padres al borde de la locura y realmente preocupados”, comentó el profesor Carl Philpott en un escrito publicado en la página de la institución educativa.



La Universidad junto a la organización benéfica Fifth Sense estructuraron una guía que presentaron a comienzos de este 2022 para que los padres de familia sepan cómo tratar el tema con sus pequeños.



La primera recomendación es hablar con ellos y prepararles alimentos de “sabores menos fuertes, como pasta, plátanos o queso suave, para ver qué pueden tolerar o disfrutar”.



(Le recomendamos: Carnet de vacunación: lista de empleos en los que exigirá).



Además, se aconseja, al igual que los adultos, iniciar con un entrenamiento del olfato, es decir, que el menor huela desde eucalipto, canela hasta café o lavanda por dos veces al día.



“Los niños deben usar olores con los que estén familiarizados y que no sean desencadenantes de parosmia”, sostuvo Philpott.

Más noticias

- Elon Musk dice que extinción de la humanidad es 100 % probable.

- La cuarta dosis de la vacuna es 'parcialmente efectiva' contra ómicron.

- Colegio médico de Bogotá pide reformular aforos en transporte público.

- La clínica con 184 personas congeladas que esperaban despertar en el futuro.

- Los famosos multimillonarios que dejarán sin herencia a sus hijos.

Tendencias EL TIEMPO