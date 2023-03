La actriz y cantante Gwyneth Paltrow está de nuevo en el ojo del huracán luego de sus polémicas declaraciones sobre pseudoterapias y dietas que realiza, así como los supuestos beneficios que estas le han traído.



La recordada 'Pepper' Potts de 'Los Vengadores' dijo que es usuaria de la ozonoterapia vía rectal y de otras sustancias intravenosas, pero estas terapias no solo no tienen evidencia científica sino que son criticadas por los expertos.



Además de que las autoridades sanitarias del mundo no reconocen estas prácticas, e incluso han sido prohibidas en algunos países. Le contamos los detalles.

La empresaria estadounidense de 50 años ha sido criticada más de una vez por recomendar sus terapias y hábitos que no solo son polémicos sino que no tienen un respaldo científico.



En esta oportunidad, Paltrow habló de la dieta que sigue, que se basa en no comer hasta altas horas del día y en la ingesta de caldos de hueso y ensaladas, así como de las terapias a las que se somete, entre ellas la ozonoterapia por vía rectal.



Las declaraciones de la celebridad se dieron en medio de un pódcast que conduce Will Cole, quien además de ser su médico de cabecera es un especialista en medicina funcional e integral, área fuertemente criticada por expertos, precisamente por el uso de estas pseudoterapias.

¿Qué es la ozonoterapia y cuáles son sus peligros?

Esta terapia se hizo bastante famosa en los momentos críticos de la pandemia por covid-19, donde algunas personas creían que podía ser de ayuda para la dificultad para respirar de los pacientes.



Sin embargo, esto no surtió efecto y, de hecho, muchos de quienes fueron sometidos a la misma —bajo órdenes judiciales por tratarse de una práctica sin regulación— no tuvieron ninguna mejora y fallecieron.



La ozonoterapia consiste en introducir ozono de forma gaseosa en el paciente a través de diversas vías como la intramuscular o rectal.



Según quienes la promueven, ayuda para el dolor o la inflamación crónica, supuestamente porque la mezcla de oxígeno y ozono que se le administra a la persona aumentaría la capacidad del cuerpo para "destruir" las células de la enfermedad.



Bajo este argumento, esta práctica ha sido recomendada para los pacientes de cáncer, Sida, enfermedades degenerativas como el Alzhéimer y algunas afecciones articulares. Pero la ozonoterapia no cuenta con evidencia científica que la respalde, ni para el covid-19 ni para ninguna de estas patologías.



De hecho, ni la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) ni la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) reconocen esta terapia como un tratamiento. Según la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas, esta práctica no pasa de ser una terapia "alternativa".



Asimismo, de acuerdo con una entrevista concedida por el coordinador del Observatorio contra las pseudociencias, pseudoterapias, intrusismo y sectas sanitarias de la Organización Médica Colegial (España), Jerónimo Fernández Torrente, la ozonoterapia es un "engaño mayúsculo que debemos denunciar".



El experto le dijo a El Mundo que "no hay ninguna evidencia científica creíble que avale el uso del ozono como un tipo de terapia médica, ni mucho menos para enfermedades serias como el cáncer".



Contrario a la ausencia de base científica de esta práctica, lo que sí se sabe es que las terapias con ozono pueden ser perjudiciales para la salud, ya que este es un gas tóxico que se usa incluso para la limpieza de quirófanos por su efecto desinfectante.



En algunas ocasiones, quienes defienden esta terapia aluden al hecho de que el oxígeno es usado en múltiples terapias médicas, sin embargo, Fernández Torrente resaltó al diario español que esto "nada tiene que ver con la ozonoterapia".

'Reina de las mamás almendra'

Las críticas en redes sociales a la ganadora del Óscar a mejor actriz en 1998 no se hicieron esperar, sobre todo de parte de médicos y nutricionistas que se dedican a la divulgación científica en internet.



Los internautas aseguran que estas declaraciones son irresponsables, sobre todo viniendo de una celebridad que tiene influencia en públicos de todas las edades, que podrían seguir su ejemplo y terminar perjudicando su salud.



De hecho, algunos usuarios se refieren a ella comúnmente como la "reina de las 'mamás almendra'", un término que ha sido acuñado para referirse a los adultos que fomentan desórdenes alimenticios en sus hijos y amigos a través de métodos cuestionables.

Gwyneth Paltrow responds to the backlash she received after sharing her “daily wellness” diet that consists of fasting, bone broth, vegetables, IVs, and an hour of exercise. pic.twitter.com/G3MXzsYXRx — Pop Crave (@PopCrave) March 17, 2023

En esta oportunidad, Paltrow ha publicado un video en sus redes sociales respondiendo a las críticas que ha recibido, donde dijo que sus palabras se basan en sus "resultados médicos y en las pruebas exhaustivas que me he realizado a lo largo del tiempo".



La exintegrante del crew de Marvel aseguró que era una "conversación entre su médico y ella, y que no pretendía ser un consejo para nadie más". Además, se refirió a su polémica dieta, y aclaró que no es permanente, pues come "mucho más que caldo de huesos y verduras". "Hago mis comidas completas", agregó.

'Goop' y los pseudotratamientos

No obstante, el problema con las declaraciones de la estrella de Hollywood va más allá de la difusión de terapias sin evidencia científica en redes sociales.



Además de tener un público de más de 8 millones de seguidores en plataformas como Instagram, la celebridad es fundadora de 'Goop', un portal web de "estilo de vida" fuertemente criticado por la promoción de estas prácticas.



Con esta marca, Paltrow no solo hace promoción a tratamientos sin base científica que pueden ser perjudiciales para la salud, como la vaporización vaginal y los enemas de café, sino que además vende los productos para realizarlos.



De hecho, en septiembre de 2018 la marca de la estadounidense fue llevada a los estrados judiciales luego de que fuese demandada por publicitar el uso de huevos de jade con afirmaciones no comprobadas sobre sus falsos beneficios para la salud.



El sitio web de 'Goop' afirmaba que los huevos de jade y cuarzo podían "regular ciclos menstruales", "equilibrar hormonas" y hasta "aumentar el control de la vejiga", al ser introducidos en la vagina.



La demanda se resolvió con un acuerdo económico, en el que la marca de la actriz se comprometió a pagar más de 145.000 dólares, así como a reembolsar el dinero de sus clientes. Además, se le prohibió hacer afirmaciones sobre la eficacia de sus productos sin evidencia científica confiable.



A través de su polémica empresa, Paltrow también ha visibilizado y promovido tratamientos científicamente imposibles, como el uso de esencias de yerbas que combaten la depresión, o los 'Body vibes', unos adhesivos que, según ella, podrían "equilibrar la frecuencia energética corporal", supuestamente hechos de material desarrollado por la NASA.



Los expertos han sido enfáticos en pedir a sus audiencias y a los internautas en general que no escuchen ni sigan este tipo de terapias sin base científica que pueden perjudicar su salud.



Asimismo, han pedido constantemente a las celebridades más responsabilidad en su discurso, pues aunque no lo digan explícitamente como un consejo, son generadores de opinión y tienen plataformas que influencian a millones de personas alrededor del mundo.



