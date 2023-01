Estas especialidades se encargan de atender las necesidades de salud de la mujer en el área de fertilidad y su aparato reproductivo.



Según la clínica Imbanaco, "la ginecología y obstetricia es la especialidad de la medicina que tiene el propósito de atender las necesidades de salud integral de la mujer a lo largo de su vida. La obstetricia es la especialidad médica que se encarga de la mujer en todo su periodo fértil (embarazo, parto y puerperio). Por otro lado, la ginecología es la especialidad médica que trata las enfermedades del sistema reproductor femenino (útero, vagina y ovarios)".

Ginecología

Tendencias EL TIEMPO Foto: iStock

Esta especialidad médico quirúrgica se dedica en especial al estudio y cuidado del aparato reproductor femenino y sus enfermedades. Es por ello que es necesario realizar controles rutinarios con los profesionales en este campo, pues de esta forma se puede detectar de manera temprana enfermedades como cáncer de mama o alteraciones en las células del cuello uterino.



Es recomendable que "todas las mujeres en edad reproductiva, es decir entre los 14 y 45 años, realicen al menos una consulta anual con el ginecólogo", dice la eps Sanitas.



Recuerde que no es necesario haber comenzado una vida sexual para tener consultas con ginecología, de hecho, debe acudir a estos profesionales si sus ciclos menstruales son irregulares, si su flujo vaginal es extraño o si siente incomodidad en la vagina, como picazón o ardor, si está entrando en la menopausia.



Algunos de los exámenes más recurrentes que se solicitan son el papnicolaou, que es el estudio de las células del cuello uterino; la mamografía, que se debe realizar al menos una vez al año; exploración vaginal de diferentes métodos para la examinación de útero, ovarios y trompas de Falopio; y otro tipo de exámenes.



Vale la pena aclarar que una manera de prevenir el cáncer de mama es a través de la palpación de los senos, que si bien puede ser realizada por el profesional, es recomendable pedirle que le enseñe cómo debe ser hecho para que pueda hacerlo por usted mismo y de manera autónoma y rutinaria.



No olvide que para acudir al ginecólogo no debe estar menstruando.

Obstetricia

La placenta humana provee el oxígeno y todos los nutrientes esenciales para el crecimiento del feto a lo largo del embarazo. Foto: Guillermo González/EL TIEMPO

También conocida como tocología, esta especialidad se dedica al estudio y cuidado profesional durante el periodo de embarazo, nacimiento y puerperio (los 40 días después del parto).



El profesional en obstetricia se encarga de cuidar, desde la medicina, de la preparación integral de la maternidad para mantener la salud de la madre y el feto "realizando controles prenatales, acciones de prevención para la buena salud reproductiva, y de atención al parto y al posparto", asegura el portal web MGC Mutua.



Como paciente, usted puede solicitarle al obstetra información relacionada con cuidados del bebé, la alimentación durante y después del embarazo, lactancia y cambios del cuerpo durante y después del proceso de gestación.



Si bien esta especialidad médica se concentra en la atención desde el embarazo y terminación de este, sin embargo, recuerde que puede realizar visitas preconcepcionales para detectar condiciones médicas que puedan afectar el desarrollo normal del embarazo.

