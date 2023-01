La diverticulitis es una enfermedad que se caracteriza por la formación e inflamación de bolsas en la pared interna del intestino, según define la Biblioteca Nacional de Medicina.



Los sacos se conocen como divertículos y cuando aparecen, la enfermendad se conoce como diverticulosis, pero, si esos sacos presentan inflamación o infección, es cuando se le conoce como diverticulitis.



(Le podría interesar: Al menos 7 menores habrían muerto por desnutrición este año).

Este tipo de sacos suelen aparecer en el intestino grueso, que es lo que se conoce como el colón. Pero, también pueden aparecer en el esófago y el estómago.

Facebook Twitter Linkedin

Las personas que siempre comen lo mismo tienen un microbioma intestinal más pobre que las que siguen una dieta diversificada. Foto: Jongho Shin / Getty Images

Síntomas

Dentro de los síntomas reportados por Mayo Clinic están: sensibilidad abdominal, estreñimiento o, con menor frecuencia, diarrea; náuseas y vomito, dolor en la parte inferior del abdomen y fiebre.



(Le podría interesar: Fibromialgia: ¿cuáles son sus causas y sus consecuencias?).

¿Qué provoca la diverticulitis?

La biblioteca Nacional de Medicina menciona que no hay una causa exacta para la formación de este tipo de sacos, pero agrega que esta enfermedad suele ser frecuente en pacientes de edad avanzada.



También, hay factores de riesgo, en especial en pacientes con sobrepeso, que fuman y no hacen ejercicio.



(No deje de leer: Tome nota: cuáles son las posibles causas y soluciones de la mala circulación).



Se asocia a personas con un consumo bajo en fibra, es decir, que consumen pocas verduras, frutas y granos y tienen una dieta alta en grasa y alimentos procesados.

¿Cómo tratarla?

El tratamiento para este tipo de enfermedades debe ser recomendado por un médico que revise los síntomas exactos y haga los estudios pertinentes.



Pero, los profesionales de la salud recomiendan hacer ejercicio con regularidad, comer alimentos altos en fibra, como frutos secos, verduras, frutas y granos; tomar la suficiente cantidad de gua y evitar fumar.

Más noticias de EL TIEMPO: