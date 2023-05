La creatina es un compuesto natural que se encuentra en el cuerpo y está formado por tres aminoácidos esenciales que ayudan a la masa muscular y el rendimiento deportivo. Estos aminoácidos son: glicina, metionina y arginina.



El cuerpo puede sintetizar esta sustancia, sin embargo para tener más cantidad de ella en el cuerpo, hay que ayudarse con alimentos y suplementos que la contengan.



Aunque todavía existe mucho desconocimiento sobre esta beneficiosa sustancia, incluso existen personas que no creen en ella.



Según la entrenadora personal y nutricionista de ‘Boost Concept’, Carla Sánchez, existen varios alimentos que son fuente de creatina, entre los que se encuentra la carne de res, pollo, de pescados como salmón y atún y en cantidades reducidas en alimentos como el huevo y los lácteos, no obstante ni con una ingesta enorme de esto alimentos se llegaría a aumentar el rendimiento deportivo.



La entrenadora manifiesta que por esta razón, es necesario el consumo de suplementos que contengan creatina y existen muchos tipos en el mercado, como monohidrato de creatina, creatina kre-alkalina, creatina etil-ester, fosfato de creatina, entre otros, que pueden proporcionarle la cantidad necesaria para tener un mejor rendimiento a la hora de ejercitarse y un aumento de masa muscular.

Los expertos recomiendan consumir la creatina, justo después del ejercicio. Foto: iStock

¿Qué beneficios tiene la creatina?

Si usted es deportista o se encuentra realizando rutinas diarias de ejercicio, la creatina le ayudará a mejorar la intensidad, la fuerza y la resistencia muscular.



También favorece la retención de agua intracelular, concepto diferente a la retención de líquidos, lo que hace que promueva la síntesis proteica en las células de los músculos, logrando de esta manera un aumento significativo de la masa muscular.



¿Cuándo y cómo tomar creatina?

Los resultados antes mencionados al ingerir creatina, se pueden observar teniendo en cuenta la dosis, el momento adecuado del consumo y la opción adecuada.



Estudios y expertos en la materia han demostrado que el mejor momento para el consumo de esta sustancia es después del entrenamiento y muchos de los que se ejercitan la mezclan con la proteína, ya que mejora su nivel de absorción, puede aumentar las reservas de creatina en los músculos y acelera el metabolismo.



La cantidad que recomienda la entrenadora y nutricionista Carla Sánchez, es de uno a tres gramos al día si realiza una rutina de fuerza, sin embargo siempre recurra a especialistas en el tema para que le recomienden las dosis exactas, según su peso y el tipo de ejercicio que está realizando.



También, tenga en cuenta que la creatina no hace milagros, si no realiza entrenamientos intensos, no se alimenta bien y no descansa lo suficiente, la sustancia por sí sola no va a lograr los resultados que usted espera.

El simple truco para fortalecer los músculos de las piernas

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

