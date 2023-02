La biotina es una vitamina que se encuentra en alimentos como huevos, leche y plátanos, y la deficiencia de la misma puede causar adelgazamiento del cabello y sarpullido en la cara. Conozca la función de este nutriente.



La biotina es una parte fundamental de las enzimas del cuerpo que se encargan de descomponer sustancias como gradas y carbohidratos. En este proceso es donde se obtiene la energía que el cuerpo necesita para funcionar correctamente.



Debido a que no existe una prueba eficiente para detectar la deficiencia de biotina, esto se diagnostica por sus síntomas.



Estos últimos incluyen algunos signos como "adelgazamiento del cabello y sarpullido rojo y escamoso alrededor de los ojos, la nariz y la boca".

Algunos usos de la biotina son para combatir la caída del cabello, las uñas quebradizas y otras afecciones, aunque dice Medline Plus que no existe evidencia científica que los respalde.



La recomendación de los expertos es un consumo frecuente de los alimentos que contienen esta vitamina (huevos, leche y plátanos), así como en el embarazo y la lactancia.



Cuando se diagnostica una deficiencia de vitamina B7 se puede recurrir a un tratamiento con suplementos de biotina para equilibrar su presencia en el organismo, aunque esto debe ser decidido solo por el médico tratante.



De acuerdo con Medline Plus, es probable que las personas que fuman necesiten de estos suplementos, así como quienes reciben diálisis renal.

También se utilizan en pacientes con deficiencia de biotinidasa, una condición hereditaria en la que el cuerpo no puede procesar la biotina y es necesario apoyar su ingesta con dosis de mayor concentración.



Algunas otras fuentes de biotina, según el Instituto Nacional de Salud (NIH) de EE. UU. son las carnes y vísceras, como el hígado, las semillas y nueces, y algunas verduras y hortalizas, como la espinaca o el brócoli.

