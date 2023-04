Según el portal ‘Medlineplus’, la betametasona tópica se usa para tratar la picazón, enrojecimiento, resequedad, costras, descamación, inflamación y diferentes molestias ocasionadas por problemas en la piel como: dermatitis, psoriasis, eccema, urticaria, entre otros.

Este medicamento es un corticosteroide, que funciona al activar las sustancias naturales en la piel para reducir los molestos síntomas mencionados anteriormente. Este se puede presentar en ungüento, crema, loción, gel, aerosol y como espuma para aplicar en el cuero cabelludo.



La betametasona usualmente se aplica una o dos veces al día, pero esto puede variar dependiendo de las instrucciones que le indique su médico. Es importante utilizar este medicamento como se indica y por el tiempo que el doctor le recomendó, tampoco la aplique en otras áreas del cuerpo o la utilice para tratar otras afecciones de la piel.



La betametasona tópica ayuda a tratar diferentes problemas de la piel. Foto: iStock

Recomendaciones

• Con este medicamento las afecciones de la piel mejoran durante las dos primeras semanas. Si ve que está tomando más tiempo, se recomienda consultar con su médico.



• Si la betametasona es tópica, debe aplicar una pequeña cantidad de ungüento, crema, gel o loción en el área afectada de una forma uniforme y delgada.



• Si va a emplear espuma en el cuero cabelludo, divida su cabello y aplique una pequeña cantidad donde lo necesita. Puede lavar su cabello como normalmente lo hace, pero no inmediatamente después de aplicar el medicamento.



(No deje de leer: Bisacodilo: ¿Cómo se debe usar este medicamento?).



• No permita que el medicamento entre en sus ojos y boca. Además, evite usarlo en genitales, los pliegues de la piel y en las axilas a menos que se lo indique un profesional en la salud.



• No aplique otros productos mientas está utilizando la betametasona o si lo hace consulte con su médico.



• No envuelva el área tratada a menos que se lo indique un doctor.



• Llame a su médico si ve que el área tratada empeora o si arde, se hincha, se enrojece o tiene secreción de pus.

