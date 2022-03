Los seguidores de Yanfry Díaz, el niño chocoano de cuatro años cuya familia convirtió en una celebridad en redes sociales, están preocupados.



Al parecer, y como consecuencia del hipotiroidismo y la hipoglucemia que padece, el pequeño ha sufrido varias complicaciones de salud, que incluso llevaron a sus familiares a hospitalizarlo. Por fortuna ya está en su casa y en mejores condiciones de salud.

Pero, de ¿qué se tratan estas enfermedades que afectan al pequeño influenciador del Chocó?



De acuerdo con la Clínica Mayo, el hipotiroidismo (tiroides hipoactiva) es un trastorno en el cual la glándula tiroides no produce la cantidad suficiente de ciertas hormonas cruciales para el desarrollo y normal funcionamiento del organismo.



El hipotiroidismo puede no causar síntomas notables en las primeras etapas. Pero con el tiempo, si esta enfermedad no se trata puede causar numerosos problemas de salud, como obesidad, dolor en las articulaciones, infertilidad o enfermedad cardíaca.



Cuando afecta a adolescentes y niños como Yanfry, puede causar un retraso en el crecimiento. Valga decir que, según se ha conocido, la estatura de este pequeño no supera todavía los 80 centímetros, pese a tener cuatro años de edad.



Además del crecimiento deficiente, también pueden sufrir retrasos en el desarrollo de los dientes permanentes, pubertad tardía y e incluso problemas en su desarrollo mental.

A estos síntomas se pueden sumar otros típicos de esta enfermedad, que se dan también en la adultez; entre ellos que están fatiga, aumento de la sensibilidad al frío, estreñimiento, piel seca, aumento de peso, hinchazón de la cara, ronquera, debilidad muscular, colesterol en sangre elevado, dolores, sensibilidad y rigidez musculares; dolor, rigidez o inflamación de las articulaciones, períodos menstruales irregulares o más intensos de lo normal, bocio (glándula tiroides agrandada), ritmo cardíaco lento y depresión.



Es recomendable que una persona consulte con el médico cuando se sienta cansada sin ningún motivo o si tiene otros signos y síntomas de hipotiroidismo, como piel seca, hinchazón y palidez en la cara, estreñimiento o voz ronca.



El tratamiento habitual para el hipotiroidismo supone el uso diario de la hormona tiroidea sintética levotiroxina (Levothroid, Synthroid, entre otros). Este medicamento oral restaura los niveles adecuados de la hormona y revierte los signos y los síntomas del hipotiroidismo.



Es probable que los pacientes comiencen a sentirse mejor a los pocos días de haber comenzado el tratamiento.



El medicamento disminuye de manera gradual los niveles de colesterol elevados a causa de la enfermedad y puede revertir el aumento de peso. Por lo general, el tratamiento con levotiroxina es de por vida, pero como la dosis que se necesita cambia, es posible que el médico controle el nivel de la hormona cada año.

¿Y la hipoglucemia?

La hipoglucemia, por otro lado, es una afección en la que el nivel de azúcar en sangre o glucosa (principal fuente de energía del cuerpo) es más bajo de lo normal. La glucosa es la principal fuente de energía para el cuerpo.



La hipoglucemia con frecuencia está relacionada con el tratamiento de la diabetes. Pero otros medicamentos y una variedad de afecciones (muchas de ellas inusuales) pueden causar un nivel bajo de azúcar en sangre en personas que no tienen diabetes.



La hipoglucemia necesita un tratamiento inmediato cuando los niveles de azúcar en sangre están muy bajos.



El tratamiento implica hacer que ese nivel en sangre vuelva a lo normal rápidamente, ya sea con alimentos o bebidas con alto contenido de azúcar o con medicamentos. El tratamiento a largo plazo requiere identificar y tratar la causa de de la hipoglucemia.

EL TIEMPO

*Con información de la Clínica Mayo.

