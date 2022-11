A pocas semanas de que inicie la polémica Copa del Mundo Qatar 2022, el país no solo se encuentra atravesando un boicot internacional por la falta de respeto a los derechos humanos, sino que, además, hay una amenaza que se cierne sobre el país anfitrión del mundial que, con un evento global como este, puede expandirse muy rápidamente.



Se trata del Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (Mers), también conocido como el 'virus del camello'.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha mandado una alerta sobre esta enfermedad respiratoria que tiene una tasa de mortalidad del 35 por ciento entre los infectados. Por eso, muchos países ya recomiendan seguir unas estrictas medidas de higiene y de distancia social.

¿Cónde se produjo y total de muertes en el mundo?

A pesar que en la actualidad se habla de esta enfermedad con más frecuencia. el virus no es nada nuevo, pues se detectó por primera vez en Arabia Saudí en septiembre de 2012. Desde aquel entonces y hasta el pasado mes de mayo, la OMS ha reportado un total de 2587 casos y 891 muertes. En conclusión: este coronavirus mata al 35 por ciento de las personas infectadas.



Asimismo, 27 países han notificado casos de Mers-CoV, tal y como se llama la enfermedad por sus siglas en inglés. En efecto, el continente europeo no se libra de este coronavirus ya que algunos países como Francia, Italia, Reino Unido, Países Bajos y Austria cuentan con personas infectadas.



Por su parte, Qatar, un país opaco no solo en derechos humanos, sino en libertad de prensa, las autoridades han anunciado 28 casos y siete personas fallecidas hasta el momento. El último repunte, con una víctima mortal y una persona enferma, se produjo este mes de mayo.



Y es que todos los infectados tienen algo en común: tuvieron contacto directo con dromedarios. Estas personas bebieron leche cruda de estos animales. De ahí que el síndrome respiratorio de Oriente Medio sea popularmente conocido como el ‘virus del camello’.

¿Cómo se transmite el Mers?

A través de las distintas investigaciones de la OMS confirman que este coronavirus tiene una transmisión zoonótica. Es decir, de los animales a las personas. Los estudios han arrojado que los seres humanos tienen el virus por medio de contacto directo o indirecto con dromedarios infectados. Cabe indicar que hasta el momento no se sabe bien la vía exacta de transmisión.



“La transmisión de persona a persona es posible y ha tenido lugar predominantemente entre contactos directos y en entornos sanitarios. Fuera de ahí, la transmisión de persona a persona ha sido limitada”, dice la OMS.

¿Cómo afecta al cuerpo?

El Mers es una enfermedad infecciona respiratoria aguda grave por lo que sus síntomas típicos del ‘virus del camello’ suelen ser la fiebre, tos y dificultad respiratoria. La neumonía es frecuente, pero los pacientes no siempre desarrollan esta afección, refiere la OMS, que informa que también se han notificado síntomas gastrointestinales.

