Después de los hechos recientes el pasado 17 de agosto, donde los habitantes de varios municipios en los departamentos de Cundinamarca, Meta, Quindío y Santander sintieron un fuerte temblor con magnitud de 6.1, quedan algunos interrogantes de cómo protegerse durante un movimiento telúrico.



Según los expertos, es normal que durante un sismo el cuerpo envíe señales de alerta a su cerebro, provocando una sensación de angustia, y en los casos más extremos, de ansiedad y pánico.

Para estos sucesos y dependiendo del lugar, lo recomendable es evacuar, sin embargo, esto no suele ser posible siempre, ya que para las personas que se encuentran en los pisos más altos, el tiempo para abandonar cualquier construcción se reduce.



Si se encuentra en un sitio en el que no le es posible desalojar, el "triángulo de la vida"podría ayudarle a proteger su bienestar y la de suyos durante un fuerte episodio sisimico.



El concepto creado por Douglas Copp, experto en rescates y director del 'American Rescue Team International' (ARTI), busca la supervivencia ante terremotos y sismos de cualquier categoría.

El especialista en asistencia de desastres, afirma que el método de "agacharse, cubrirse y agarrarse" es peligroso y podría arriesgar más vidas de las que salva. Para él, lo ideal es buscar un espacio resistente para resguardarse.



De acuerdo con 'National Geographic', esta técnica consiste en protegerse en los espacios que se generan al lado de los objetos grandes, como sofás u otro tipo de muebles, cuando los escombros caen sobre o cerca de ellos.



"Cuanto más grande, pesado y fuerte sea el objeto, menos se va a compactar. Se necesita que el objeto sea compacto. Entre menos se comprime el mismo por el peso, mayor es el espacio vacío o agujero al lado de este, y la posibilidad de que la persona que está usando ese lugar no sea lastimada", afirma el medio

La técnica se basó en la búsqueda de un terremoto en Turquía en el que Copp asistió a las víctimas, tras observar el desastre.



No obstante, esta no ha sido avalada por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) que mantiene la postura de que el "triángulo de la vida" no es una idea certera sobre la ubicación de una persona en un sismo.

¿Cómo protegerse en casa?

De acuerdo con la Cruz Roja Colombiana, la manera en la que puede salvaguardar su vida y la de sus acompañantes, es "agacharse y asumir posición de seguridad bajo un mueble fuerte o pesado, o contra una pared interior".



Esta posición consiste en cruzar las manos por detrás de la cabeza para proteger la nuca y la región occipital, arrodillarse, ubicando la cabeza lo más pegada posible a las rodillas, y finalmente acostarse en posición fetal.



Así mismo, si está en una construcción sismoresistente, ubíquese cerca de columnas, bajo un escritorio o en las zonas demarcadas como seguras, siempre lejos de vidrios o elementos que puedan caer.

Finalmente, la entidad recomienda que una vez finalice el movimiento telúrico debe desconectar los suministros de energía y servicios públicos para evacuar de manera rápida y por si hay una réplica del mismo.



No olvide que es muy importante mantener la calma, respirar profundamente y seguir las instrucciones de los organismos de atención con el fin de prevenir o disminuir una posible sensación de ansiedad o pánico.



