Antes de iniciar con el consumo de anticonceptivos es necesario conocer algunos de los efectos secundarios que estos conllevan y siempre tener en cuenta hacerlo bajo supervisión de especialistas en el tema, puesto que estos medicamentos afectan los niveles hormonales que pueden persistir en el tiempo. No obstante, si su decisión es planificar, este método es uno de los recomendados, como el caso de Sinovul.



En Colombia, según 'Profamilia', el 20% de las mujeres entre 15 y 49 años de edad no usan métodos anticonceptivos, el 39.5 % de las adolescentes con pareja estable no utilizan métodos anticonceptivos y el 21 % de las adolescentes sexualmente activas no usan métodos de planificación familiar.

¿Qué es Sinovul?

Medicamentos como el Sinovul, que es un comprimido recubierto que viene en presentación de 10 mg, es uno de los fármacos formulado para aquellas mujeres que desean planificar. Sus principales componentes son levonorgestrel y etinilestradiol, principios activos que le otorgan sus capacidades anticonceptivas.



Este medicamento oral, además de ser formulado como método anticonceptivo, también es utilizado como tratamiento para la endometriosis, hemorragias uterinas, cólicos e irregularidades menstruales.

Este medicamento también ha sido formulado para cólicos y otros trastornos menstruales. Foto: iStock

¿Cuáles son los efectos del sinovul?

Según el portal especializado ‘Access Medicina’, algunos de los beneficios del medicamento son: disminución de los riesgos de carcinoma endometrial, reducción en la incidencia de embarazos ectópicos, así como también de enfermedades inflamatorias de la pelvis, quistes ováricos, reducción de cólicos y la posible reducción de incidencia de cáncer de ovario.



Por otra parte, existen también algunos efectos secundarios que hay que tener presente entre los cuales se encuentra: hipersensibilidad mamaria o secreciones, cambios en la secreción vaginal, cefaleas, alteraciones de la libido, cambios en el estado de ánimo, náuseas y en algunas mujeres que usen lentes de contacto puede causar intolerancia a estos.



También es importante conocer las contraindicaciones de este medicamento, por ejemplo que no puede ser consumido por mujeres que padezcan flebitis o tromboflebitis, arteriopatía, enfermedades cerebrovasculares, hemorragias vaginales anormales, diabetes, tumores en el hígado y carcinoma de mamas.



Es primordial conocer su historial médico y siempre acudir a un médico para seguir este tipo de tratamientos.





LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

