¿De qué se trata el síndrome del corazón roto?

Aunque su nombre popular es el de síndrome del corazón roto, esta afección cardíaca recibe el nombre de miocardiopatía de takotsubo o síndrome de abombamiento apical.



A menudo es provocada por situaciones estresantes y emociones extremas, aunque también se puede desencadenar por una enfermedad física grave o una cirugía, de acuerdo con la Clínica Mayo.



En un informe sobre el tema, publicado por la BBC, se indica que también ha sido reportado después de un hecho feliz, como una boda, o un evento estresante, como una reunión o el comienzo de un nuevo trabajo, aunque según la Fundación Británica para el Corazón, alrededor del 30 por ciento de los pacientes no pueden identificar específicamente qué les provocó la condición.



Las personas con síndrome del corazón roto pueden experimentar dolor torácico repentino o pensar que están teniendo un ataque cardíaco. Este afecta solo a una parte del corazón e interrumpe temporalmente la función normal de su bombeo, pero el resto del órgano continúa funcionando normalmente o incluso puede tener contracciones más fuertes.



Fue identificado por primera vez en Japón a comienzos de los años 90 y las personas que lo sufren, en su mayoría mujeres posmenopáusicas, experimentan síntomas como dolor en el pecho, falta de aire y, en algunos casos, palpitaciones, náuseas y vómitos, los cuales son tratables; la afección generalmente se revierte en días o semanas.



De acuerdo con la información de la Clínica Mayo, la causa exacta del síndrome no está clara. Se cree que una oleada de hormonas del estrés, como la adrenalina, podría dañar temporalmente el corazón de algunas personas, pero no se sabe cómo ocurre o si otra cosa es responsable.



Recientemente un equipo de investigadores del Imperial College de Londres descubrió que hay dos moléculas clave asociadas a la enfermedad, la micro-ARN 16 y micro-ARN 26a, vinculadas al estrés, la ansiedad y la depresión, que hacen que una persona sea más propensa a sufrir el síndrome porque su organismo se torna más sensible a la adrenalina.



Comprender el mecanismo de esta condición abre el camino para desarrollar tratamientos para evitar que se repita en personas que lo han sufrido, midiendo los niveles de estas dos moléculas en la sangre y bloqueándolas en caso de ser necesario, como reporta la BBC.



Recuerde que si tiene cualquier dolor en el pecho, latidos del corazón muy rápidos o irregulares, o dificultad para respirar después de un suceso estresante, debe buscar asistencia médica de urgencia.

