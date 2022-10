Cuando una mujer tiene los niveles muy elevados de hormonas (andrógenos) y el especialista encuentra presencia de quistes ováricos, se suele diagnosticar con Síndrome del ovario poliquístico (SOP). De acuerdo con los manuales Merck de terapia y diagnóstico, en esta afección los ovarios contienen varios quistes foliculares de 2 a 6 mm y a veces quistes grandes.



Esta enfermedad, puede causar problemas con los períodos y hacer que sea más difícil quedar en embarazo. Este síndrome también puede causar otros síntomas, como subida de peso, acné o crecimiento de vello en la cara y el cuerpo.



La afección se debe a un desequilibrio hormonal. Las causas del desequilibrio no se comprenden por completo. Pero la genética puede ser un factor relevante por lo que el síndrome del ovario poliquístico parece ser hereditario.



Este síndrome no solo implica un exceso de andrógenos debido a circunstancias que aún no son del todo conocidas, sino también una carencia de producción de óvulos.



Durante el ciclo menstrual de una mujer, normalmente, se liberan uno o más óvulos. En la mayoría de los casos, la liberación de los óvulos ocurre aproximadamente 2 semanas después de la iniciación del ciclo menstrual. Sin embargo, en muchas mujeres con el SOP, los óvulos maduros no se liberan. En lugar de esto, permanecen en los ovarios circundados por una pequeña cantidad de líquido.



Algunas evidencias sugieren que las pacientes tienen una anormalidad funcional del citocromo P450c17 que afecta a la 17-hidroxilasa (la enzima limitante de la velocidad en la producción de andrógenos); como resultado, aumenta la producción de andrógenos.



Según la literatura científica, el síndrome del ovario poliquístico tiene varias complicaciones graves. Los niveles de estrógenos están elevados, lo que aumenta el riesgo de padecer enfermedades como cáncer de endometrio.



A largo plazo, este exceso de andrógenos también incrementa el riesgo de trastornos cardiovasculares como la hipertensión por lo que deben llevarse controles periódicos de la enfermedad y tratarse con un profesional de la salud.

