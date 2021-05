Asperger, la condición del físico y magnate Elon Musk

El fundador de Tesla, Elon Musk, uno de los hombres más ricos del mundo, reveló que tiene síndrome de Asperger en un programa de televisión este fin de semana. Musk dijo que tenía este trastorno caracterizado por dificultades en el desarrollo de las habilidades sociales.

El síndrome de Asperger, según la psiquiatra Olga Albornoz, es un trastorno del desarrollo que se incluye dentro del espectro autista y que puede afectar las relaciones sociales, la comunicación verbal y no verbal, manifestarse como una resistencia para aceptar el cambio, inflexibilidad del pensamiento y con interés desbordado por algunas tareas y funciones que pueden llegar a ser absorbentes.



Albornoz dice que las personas con este síndrome generalmente son extremadamente buenas en actividades que requieran memoria, dedicación y detalle. Muchos a sobresalen en matemáticas y ciencia.



(Lea también: Así quedaron las primeras etapas de la vacunación luego de ajustes)



En este contexto, la psicóloga Sandra Herrera explica que hay un espectro muy amplio en la severidad de sus síntomas, al punto que afectaciones leves pueden pasar sin diagnóstico y calificarse como excentricidades de quienes lo padecen.



La psiquiatra Albornoz insiste en que si bien el Asperger es una de las formas más comunes de autismo, es en sí una condición muy rara, tanto que aún existen dificultades para identificarla y abordarla de manera adecuada.



Desde el plano epidemiológico y sintomático, es un poco más frecuente en hombres y el rasgo distintivo es la dificultad para hacer amigos, un lenguaje levemente extraño y tomar significados literales sobre todo, agrega la especialista.



Herrera dice que algunas personas parecen ser más felices con rutinas y ambientes estructurados y cuando encuentran dificultades en otras condiciones se concentran en sus actividades preferidas.



(Consulte: Colombia superó los 3 millones de contagios de covid)



Necesitan de reconocimiento, ser los primeros, pero difícilmente aceptan el fracaso y la crítica les resulta difícil de sobrellevar.



Albornoz añade que muchos niños son llevados a consulta por considerarse mal portados, inquietos y sin capacidad para atender, pero estas dificultades en realidad se derivan de su incapacidad para comunicar sus frustraciones y ansiedades. “Son personas que deben ser entendidas y abordarse con afecto, paciencia y mucha comprensión y dentro de estos contextos se logran progresos de la mano de un equipo especializado”, insiste la psiquiatra.



Herrera agrega que algunas de estas personas aparentan ser brillantes, felices y cariñosos, de ahí que hay saber muy bien cómo ingresar a su mundo para interactuar con ellos y tender puentes con otros espacios sociales y respetarles la imperiosa necesidad que tienen siempre de acabar las tareas que inician. De hecho, muchos sobresalen en matemáticas y ciencia y otras áreas.



(Le recomendamos: Datos que revelan impacto de la vacunación en trabajadores de la salud)



“No es fácil el abordaje si no se entiende bien el problema y cada condición por separado. Cada persona es diferente y es un error grave tratar de aplicar protocolos definidos como si fueran recetas establecidas”, insiste Albornoz.



La Confederación Asperger España puntualiza que algunos adolescentes pueden sentir la carencia de amistades como algo difícil de afrontar ya que intentan con esfuerzo hacer amigos a su modo pero encuentran dificultad para conservarlos.



Dicha confederación agrega que este no es siempre el caso y que muchos tienen amigos que actúan como "compinches" por largos períodos de tiempo.



Albornoz es enfática al señalar que hay que no hay que ahorrar esfuerzos para enseñarles las habilidades sociales con el objetivo de ayudarles a encontrar su lugar en el mundo y así “favorecer y aprovechar las condiciones individuales de cada quien, algo que se puede lograr con dedicación”, remata.

UNIDAD DE SALUD