En las últimas semanas, personajes del sector público y privado han criticado en varias ocasiones al Presidente Gustavo Petro por las repetitivas ausencias en eventos importantes. Tanto así, que incluso se ha llegado a hablar sobre su salud mental.



Frente a esto, su hermano Juan Fernando Petro contó que en la adolescencia de Gustavo empezaron a aparecer los primeros síntomas del síndrome de Asperger.

De acuerdo con una entrevista dada en el programa Los Informantes, en la adolescencia su padre los llevó al psicólogo y él les dijo que tenían “el síndrome ese de autismo: Asperger”.



Para Juan Fernando, esta situación sería la causa de las ausencias del presidente Petro en algunos eventos, los cuales le han ocasionado decenas de críticas.

Gustavo Petro y Juan Fernando Petro. Foto: Presidencia y Twitter

¿Qué es el síndrome de Asperger?

El síndrome de Asperger es una forma de trastorno del espectro autista (TEA) que se caracteriza por diferencias en la comunicación social y patrones de comportamiento repetitivos e intensos. En otras palabras, según la Asperger/Autism Network (AANE), quienes tengan esta afección "no podría percibir los indicadores sociales o el lenguaje corporal de otras personas o no notar claramente los sentimientos de otros a su alrededor".



Fue descrito por primera vez por el pediatra austriaco Hans Asperger en la década de 1940, pero no se reconoció ampliamente hasta décadas después y también se define como "un trastorno neurológico que afecta la manera en que la información es procesada en el cerebro".

Ahora, según el Centro Para El Control y La Prevención De Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, uno de cada 59 niños tendría algún TEA. Estos aparecen en la infancia y tienden a persistir hasta la adolescencia y la edad adulta.

¿Cuáles son sus síntomas?

Aunque este síndrome afecta a cada individuo de manera diferente, hay ciertas características que la mayoría de los individuos pueden llegar a poseer en diferentes grados.

El Síndrome de Asperger se clasifica dentro de los trastornos generalizados del desarrollo. Foto: Istock

Entre los síntomas más comunes se encuentran:

Una fuerte obsesión con uno o dos temas específicos y limitados. Molestarse ante cualquier cambio en las rutinas. Conversaciones que casi siempre giran en torno a ellos mismos o a un tema determinado. Habla que suena inusual, como plana, tranquila, o robótica. Movimientos torpes y descoordinados. Memorizar información y hechos preferidos fácilmente. Hipersensibilidad a luces, sonidos y texturas.

¿Cómo se diagnostica el síndrome de Asperger?

El término 'espectro autista' hace referencia a una amplia variedad de trastornos del desarrollo. Foto: iStock

Este síndrome hace parte de la lista de afecciones incluidas en el TEA, razón por la cual es importante que, ante cualquier duda, siempre visite un profesional que pueda evaluar la situación.

La facultad de medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile explica que "los trastornos generalizados del desarrollo son un ‘continuo’. En un extremo, los casos patológicos y más graves, y en el otro, aquellas formas leves entendidas como “rasgos personales”. Para realizar el diagnóstico se han definido ciertos criterios".



Entre ellos, se evalúa las dificultades cualitativas de interacción social, patrones de comportamiento, intereses y actividades restringidos, repetitiva y estereotipados, la historia médica completa, con antecedentes clínicos personales y familiares, así como la revisión de varios profesionales del área de la salud.

¿Hay tratamiento?

Cada caso es diferente y por ello los planes de tratamiento deben construirse de acuerdo a las necesidades de cada persona. Cabe resaltar que los síntomas pueden cambiar o el grado puede ser distinto, razón por la cual no siempre se tratarán los mismos síntomas.



Ahora bien, entre las opciones de tratamiento y ayuda, el Hospital Nacional de Niños de Estados Unidos explica que se encuentran los siguientes:

Terapia de conducta cognitiva. Entrenamiento de habilidades sociales. Terapia del habla y del lenguaje. Educación y clases orientadas. Terapia ocupacional.

Aun así, recuerde que cualquier diagnóstico y tratamiento solo lo podrá dar un profesional de la salud, razón por la cual es importante llevar todo el proceso por un especialista en temas de salud mental.

¿Cuáles son sus causas?

El Hospital Nacional de Niños de Estados Unidos destaca que aunque la genética y las anomalías cerebrales pueden estar involucradas, hasta el momento no se sabe con claridad cuáles son las razones de esta afección.

Profesionales del centro médico también recomiendan que cualquier "tratamiento debe realizarse mientras el cerebro del niño aún se está desarrollando". Si llega a notar signos del síndrome de Asperger o del trastorno del espectro autista en su hijo, consulte a su pediatra.

