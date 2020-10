¿Existe el síndrome de Alejandría que produce ‘superhumanos’?

Los ojos violeta que caracterizaron a la actriz Elizabeth Taylor podrían ser atribuibles a un supuesto síndrome llamado de Alejandría (también génesis de Alejandría), al que se le han relacionado otros síntomas tan raros que cuesta creerlos.

Es tan extraña esta supuesta condición médica y tan poca la información que se tiene que a través de las redes se ha construido casi un mito a su alrededor. Según circula en redes sociales, dicho síndrome sería consecuencia de una mutación genética que torna los ojos violeta, la piel extremadamente clara, el pelo castaño oscuro y hay ausencia de bello corporal.



Además, se le endilgan capacidades únicas como la ausencia de la menstruación en las mujeres, pero sí capacidad para tener hijos, sistemas inmunológicos

infranqueables y cuerpos bien proporcionados que supuestamente nunca ganan peso y aparentan una década menos de su edad cronológica.



Y si bien esto puede sonar extraño lo es más al decirse que quienes lo padecen llegan a vivir hasta 120 años.



Se le achaca también que las personas nacen con los ojos azules y que la mutación los vuelve violetas antes de cumplir su primer año de vida.



Se cree que los mitos detrás de este supuesto desorden tienen su origen en el norte de Europa en el siglo XIV, con el caso de Alexandria Agustin, una londinense nacida en 1.329 y que según la leyenda tenía unos ojos azules que poco a poco cambiaron a violeta, al punto que un sacerdote de la época afirmó que no era obra del mal pues conocía de un caso similar en Egipto.



Para justificar esta supuesta condición algunos teóricos echan mano de que existen alteraciones que causan lo contrario, como la progeria y unas epidermiolitis, pero los síntomas de este trastorno son tan extravagantes que cuesta otorgarlos a una sola mutación. De hecho el récord de longevidad en los humanos está en 122 años.



Todo esto para decir que lo que rueda en las redes sociales detrás de este indocumentado síndrome de Alejandría no tiene ninguna evidencia científica. Y en conclusión, no existen súperhumanos con ojos color violeta.

