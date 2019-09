El ‘simply run’ fortalece el corazón y previene problemas cardiacos

Ideal para quienes tienen poco tiempo y para aquellos que pasan largas horas en la oficina y necesitan moverse, el ‘simply run’ consiste en diez minutos intensos de ‘running’. “Es un sistema que surge a raíz de un estudio del Cooper Institute que dice que, a partir de diez minutos de actividad física, se logra un cambio debido a la liberación de hormonas. De esta forma se logra bajar el estrés y levantar la serotonina, un neurotransmisor que regula las hormonas y acelera el metabolismo corporal”, explica el entrenador físico Pablo Benadiba, director de Espacio Regenerativo.

Siempre en diez minutos, la intensidad de la actividad dependerá del nivel de cada uno y del entrenamiento de cada persona. Apto para todo público, no requiere un estado físico previo. “Si no corrió nunca, esos diez minutos van a ayudarlo a adaptarse a correr. Si la persona es corredora, la actividad realizada de forma intensa va a hacer que baje el glucógeno corporal y repercuta en la pérdida de grasa”, describe Benadiba.



Los minutos dedicados a la actividad aeróbica se reducen considerablemente, dejando tiempo para complementarse con otras actividades. “Antes se indicaba correr durante 45 minutos: los primeros 25 eran para bajar el glucógeno y luego se empezaba a quemar grasa. Ahora esto cambió, pues se sabe que si se hace un trabajo intenso de diez minutos, se baja el glucógeno y luego se queman las grasas más rápido”. Entonces, “esos diez minutos son buenos para después hacer un entrenamiento. Se produce liberación de endorfinas, adrenalina y testosterona en esos pocos minutos, aun si no fueran tan intensos”, asegura Benadiba. Si la intensidad del ejercicio es alta, se baja el glucógeno y después se puede hacer una caminata, que resulta un buen trabajo para quemar grasa. Si la intensidad es menor, puede sumarse un trabajo localizado y será más efectivo. Le puede interesar:

Menos es más

El ‘simply run’ contribuye a que el día arranque distinto. Cuando se adopta la actividad, se aconseja ir de menor a mayor en intensidad, siempre tratando de aprovechar ese tiempo, dando lo máximo que cada uno puede dar. “En sedentarios que recién empiezan, alcanza con ir al trote o caminar y correr alternadamente. Eso genera beneficios porque bombea el sistema cardiovascular. El estímulo genera un poco de adicción y lleva a realizar una segunda vuelta que sería otro entrenamiento enseguida o una caminata”, afirma.



Claro que una persona que nunca corrió no va a poder correr de golpe diez minutos. “En ese caso, el trote va a ser intermitente hasta llegar a los diez minutos”, advierte el entrenador. ¿Cómo? De menos a más. Es decir, correr y caminar de forma alternada: “Un minuto corro y otro camino, dos por uno, tres por uno. Así hasta sostener los diez minutos corriendo. En ese lapso hay que ir subiendo la intensidad, haciendo más metros, hasta lograr la máxima posible”, indica el profesional.



Previamente es indispensable hacer una entrada en calor con movimientos articulares y estirando los principales músculos porque el cuerpo está rígido. “Puede realizarlo cualquier persona que tenga un tiempo libre y quiera empezar a vivir de forma saludable. Como cualquier persona que va a correr, se necesita un físico apto”, concluye.

Puede realizarlo cualquier persona que tenga un tiempo libre y quiera empezar a vivir de forma saludable. Como cualquier persona que va a correr, se necesita un físico apto FACEBOOK

TWITTER

Beneficios

- Produce un cambio hormonal que hace sentirse mejor anímicamente.



- En diez minutos mejora también el estado físico.



- El metabolismo se acelera, aunque esto depende de cada persona.



- Despeja la mente.



- Rompe con la rutina.



- Aporta energía.



- Reduce el estrés.



- Mejora el sistema cardiovascular.

Contraindicaciones

- Evitarlo si existe algún problema cardiovascular o isquemia.



- No hacerlo si hay problemas articulares en tobillos o rodillas.

‘Tips’

- Correr en superficies que no sean duras, como el pasto sin desniveles.



- Usar tenis específicos para correr y ropa adecuada.



- No sobrepasarse, sobre todo en el caso de los sedentarios que recién se inician.



- Evitarlo si se está lesionado.



- El que no está acostumbrado, que empiece despacio.



- Hidratarse. Si hace mucho calor, en diez minutos es posible deshidratarse.



MALÚ PANDOLFO

LA NACIÓN (Argentina) - GDA