El SIBO (Síndrome del Intestino Delgado Superpoblado) es una enfermedad que afecta al intestino delgado y se caracteriza por la presencia de un crecimiento excesivo de bacterias en esta parte del sistema digestivo. Normalmente, el intestino delgado contiene menos cantidad de bacterias en comparación con el intestino grueso, ya que su función principal es la absorción de nutrientes.



En el SIBO, las bacterias que normalmente se encuentran en el intestino grueso proliferan y se trasladan hacia el intestino delgado, donde no deberían estar en grandes cantidades. Estas bacterias pueden fermentar los alimentos de manera inadecuada, produciendo gases y toxinas que pueden causar síntomas gastrointestinales molestos.



Es importante resaltar que esta condición existe, pero no todos los cuadros gastrointestinales con síntomas similares corresponden a este diagnóstico. Los gastroenterólogos alertan de un sobrediagnóstico —en ocasiones, autodiagnóstico— de esta dolencia por falta de mecanismos de detección fiables y aseguran que existen muchos riesgos ante el autodiagnóstico.



Las redes sociales han disparado la fama del SIBO, con personas explicando su caso particular y recomendando productos para tratar los síntomas. La condición ha ganado tanta fama que en las últimas semanas alcanzó los primeros puestos en los generadores de búsqueda según Google Trends, y cada vez más pacientes llegan a las consultas creyendo que padecen esta enfermedad.



De ahí que sea importante consultar con un profesional de la salud si considera que tiene síntomas parecidos a los citados a continuación.

Los síntomas más comunes del SIBO

Dolor abdominal y cólicos.

Distensión abdominal (hinchazón).

Flatulencia (exceso de gases).

Diarrea o estreñimiento (o alternancia entre ambos).

Sensación de plenitud después de comer pequeñas cantidades de alimentos.

Pérdida de peso no explicada.

Deficiencias nutricionales debido a una mala absorción de nutrientes.

Las causas del SIBO pueden ser diversas y pueden incluir problemas estructurales en el intestino, disfunciones del sistema inmunológico o trastornos que afectan la motilidad intestinal (el movimiento de los alimentos a través del tracto digestivo).



El diagnóstico del SIBO se realiza mediante pruebas específicas, como el test de aliento para detectar la presencia de gases producidos por las bacterias en el intestino delgado.



El tratamiento del SIBO suele incluir el uso de antibióticos para reducir el crecimiento excesivo de bacterias, así como modificaciones en la dieta para evitar alimentos que puedan promover la proliferación bacteriana. En algunos casos, se pueden requerir enfoques terapéuticos adicionales para abordar las causas subyacentes del trastorno.



Es importante reiterara que, en caso de tener síntomas similares a los del SIBO o estás experimentar manifestaciones gastrointestinales persistentes, es fundamental consultar con un médico o profesional de la salud para obtener un diagnóstico adecuado y un plan de tratamiento específico.

