El peróxido de benzoilo es un medicamento compuesto por un agente microbiano utilizado para tratar el acné, gracias a sus efectos bactericidas y comedolíticos sobre la piel. Le contamos.



El peróxido de benzoilo está disponible en diferentes concentraciones, desde el 2,5 hasta el 10 %. Según un artículo publicado en la revista 'American Family Physician', "la concentración recomendada para el tratamiento del acné es del 2,5 al 5 %".



Sin embargo, cada caso debe ser evaluado de acuerdo a la gravedad del diagnóstico y las condiciones en que se encuentre la piel del paciente, por eso es de vital importancia la consulta con un experto antes de utilizar este o cualquier medicamento.



El medicamento, de acuerdo con Medline Plus, viene envasado en forma de líquido para limpiar, así como jabón, loción, crema o gel.



El fármaco se aplica directamente sobre la piel afectada por el acné, y los expertos recomiendan que sea aplicado en pequeñas cantidades una o dos veces al día, después de lavarse la cara.

El acné se puede combatir con algunos medicamentos como el peróxido de benzoilo, pero siempre después de una consulta con un dermatólogo que evalúe el caso. Foto: iStock

Sin embargo, es importante tener en cuenta que el peróxido de benzoilo puede causar irritación y sequedad de la piel. Según el sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de EE. UU., "los efectos secundarios comunes incluyen sequedad, enrojecimiento y descamación de la piel".



Además, el peróxido de benzoilo puede ser irritante para los ojos, la nariz y la boca, por lo que "debe evitarse el contacto con los ojos, la boca y las mucosas".



Es importante seguir las instrucciones del médico o farmacéutico al usar peróxido de benzoilo. En ese sentido, Medline Plus advierte que "no use este medicamento en cantidades mayores o menores de lo recomendado por su médico".



También es importante tener en cuenta que el peróxido de benzoilo puede interactuar con otros medicamentos.



Según los expertos, es clave que el paciente informe a su médico si está tomando otros medicamentos, especialmente aquellos que contienen ácido salicílico, ácido glicólico o azufre.

Este producto también puede ser peligroso para las mujeres embarazadas o lactantes, pues aún no hay suficiente evidencia científica que aclare si el peróxido de benzoilo se excreta en la leche materna o si puede dañar al feto.



ANDRÉS FELIPE LEÓN MAFFIOLD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

